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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину
Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков подал иск против компартии. Он оспаривает решение о передаче мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Коммунисты называют решение законным
Борис Иванюженков (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину. Иванюженков подал иск в суд по месту жительства в Подольске, в котором оспорил решение руководства партии, рассказал он РБК. Ответчиком выступает КПРФ.

В иске (есть в распоряжении РБК) Иванюженков требует от суда «запретить ЦИК передавать вакантный депутатский мандат Алферова Грудинину». Бывший кандидат в депутаты считает, что решение президиума ЦК «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы».

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат. Если в группе не осталось зарегистрированных кандидатов, или остались те, кто письменно отказался от мандата, то тогда уполномоченный орган партии вправе предложить мандат человеку из другой региональной группы.

И Иванюженков, и Грудинин на выборах в Госдуму 2016 года были включены в региональную группу кандидатов по Московской области. Иванюженков был в группе под №6, Грудинин — под №9. Соответственно, прежде чем решать вопрос о передаче мандата Грудинину, его следовало предложить кандидатам, которые значились в списке выше, считает Иванюженков. Ему никто мандат не предлагал, и, таким образом, пишет истец, президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата Грудинину «в нарушение закона, отступив от принципа очередности расположения кандидатов в федеральном списке… в отсутствие объективных данных».

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«Дело не во мне именно. В партии есть другие достойные люди. А у Грудинина много нерешенных проблем, считаю, что он должен заниматься ими», — заявил Иванюженков РБК.

Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко заявил РБК, что партия приняла абсолютно законное решение. Если освобождается мандат из общефедеральной части списка (там Алферов шел под №4), то партия имеет право передать его любому кандидату, который шел под любым номером в любой региональной группе. «Он (Иванюженков) может подавать иск куда угодно, но это закон», — подчеркнул Ющенко.

В четверг Геннадий Зюганов объявил, что президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата Жореса Алферова Павлу Грудинину. Из семи опрошенных членов президиума ЦК КПРФ ни один не подтвердил своего личного участия в заседании, сообщал РБК. Близкие к администрации президента источники рассказывали РБК, что в Кремле были против того, чтобы мандат Алферова передавали Грудинину.

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«Наука должна быть востребована обществом»: чем запомнился Жорес Алферов

Автор: Наталья Галимова
Теги: Павел Грудинин, Жорес Алферов, Геннадий Зюганов
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