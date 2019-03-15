Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков подал иск против компартии. Он оспаривает решение о передаче мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину. Коммунисты называют решение законным

Борис Иванюженков (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Бывший кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Борис Иванюженков оспорил решение президиума ЦК КПРФ о передаче мандата скончавшегося Нобелевского лауреата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты от компартии Павлу Грудинину. Иванюженков подал иск в суд по месту жительства в Подольске, в котором оспорил решение руководства партии, рассказал он РБК. Ответчиком выступает КПРФ.

В иске (есть в распоряжении РБК) Иванюженков требует от суда «запретить ЦИК передавать вакантный депутатский мандат Алферова Грудинину». Бывший кандидат в депутаты считает, что решение президиума ЦК «нарушает его права и законные интересы, включая конституционное право быть избранным депутатом Государственной думы».

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат. Если в группе не осталось зарегистрированных кандидатов, или остались те, кто письменно отказался от мандата, то тогда уполномоченный орган партии вправе предложить мандат человеку из другой региональной группы.

И Иванюженков, и Грудинин на выборах в Госдуму 2016 года были включены в региональную группу кандидатов по Московской области. Иванюженков был в группе под №6, Грудинин — под №9. Соответственно, прежде чем решать вопрос о передаче мандата Грудинину, его следовало предложить кандидатам, которые значились в списке выше, считает Иванюженков. Ему никто мандат не предлагал, и, таким образом, пишет истец, президиум ЦК КПРФ принял решение о передаче мандата Грудинину «в нарушение закона, отступив от принципа очередности расположения кандидатов в федеральном списке… в отсутствие объективных данных».