В ЦИК ответили на предложение Зюганова о разгоне комиссии

В ЦИК ответили на предложение Зюганова о разгоне комиссии

Лидеру коммунистов Геннадию Зюганову следует изучить законы и прочесть судебное постановление об отмене решения президиума ЦК КПРФ по передаче мандата Павлу Грудинину, считает замглавы ЦИК Николай Булаев

Замглавы ЦИК Николай Булаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Роспуск Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России следует начать с представителя КПРФ. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ранее на прошедшем в Москве митинге КПРФ лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал «немедленно распустить и выгнать» ЦИК из-за «грубых нарушений правил и законов».

В ответ Булаев рекомендовал Зюганову «читать законы, за которые голосуете» или нанять грамотных юристов. Также главе КПРФ следует ознакомиться с постановлением суда от 22 марта об отмене решения президиума ЦК партии по передаче мандата экс-кандидату в президенты и директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.

В начале марта умер физик Жорес Алферов, с 1999 года бывший членом КПРФ. В середине месяца Зюганов заявил о решении президиума ЦК КПРФ передать депутатский мандат Алферова Грудинину. Источники РБК сообщили, что некоторые соратники лидера коммунистов выступали против этого решения, в Кремле также категорически не одобряют передачу мандата.