Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Члены комиссии отказались передавать Грудинину мандат из-за информации о наличии у него заграничных счетов. Ранее ЦИК никогда не отказывала в передаче мандата Госдумы выдвинутому партией кандидату, процедура считалась технической

Павел Грудинин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

В четверг, 21 марта, Центризбирком проголосовал против передачи мандата депутата Госдумы недавно умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину. Против наделения последнего мандатом выступили 13 членов комиссии, за — только представитель КПРФ в Центризбиркоме.

Обсуждение передачи мандата бывшему кандидату в президенты вызвало споры в избирательной комиссии. Первый зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, который вел заседание (глава ЦИК Элла Памфилова в отпуске), отметил, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет загрансчетов, и комиссия зарегистрировала его, потому что не могла это проверить. «После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он [Грудинин] будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать», — заявил он.

Булаев сослался на информацию о наличии у Грудинина девяти счетов в зарубежных банках, которые не были закрыты до января 2018 года. Кроме того, до сих пор не представлены трастовые декларации об офшорной компании Грудинина Bontro LTD в Белизе. Булаев объяснил, что при наличии таких документов не может поддержать решение компартии.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, выступая по вопросу о передаче мандата, заявил, что Булаев предложил вернуться «на три года назад», к вопросу о регистрации Грудинина в федеральном списке кандидатов от партии. По его словам, Булаев настаивает, чтобы не регистрировать Грудинина депутатом и раздал членам ЦИК прокурорское представление о лишении последнего мандата депутата подмосковного города Видное. Ситуация с Видным не имеет никакого отношения к делу и оспорена в суде, заявил член ЦИК от КПРФ.