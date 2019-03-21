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Политика ,  
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Центризбирком отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Члены комиссии отказались передавать Грудинину мандат из-за информации о наличии у него заграничных счетов. Ранее ЦИК никогда не отказывала в передаче мандата Госдумы выдвинутому партией кандидату, процедура считалась технической
Павел Грудинин (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

В четверг, 21 марта, Центризбирком проголосовал против передачи мандата депутата Госдумы недавно умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова директору «Совхоза им. Ленина» Павлу Грудинину. Против наделения последнего мандатом выступили 13 членов комиссии, за — только представитель КПРФ в Центризбиркоме.

Обсуждение передачи мандата бывшему кандидату в президенты вызвало споры в избирательной комиссии. Первый зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, который вел заседание (глава ЦИК Элла Памфилова в отпуске), отметил, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет загрансчетов, и комиссия зарегистрировала его, потому что не могла это проверить. «После проверки ФНС мы получили информацию о незакрытых счетах. Он [Грудинин] будет в Госдуме, но на второй день вы должны будете его изгнать», — заявил он.

Булаев сослался на информацию о наличии у Грудинина девяти счетов в зарубежных банках, которые не были закрыты до января 2018 года. Кроме того, до сих пор не представлены трастовые декларации об офшорной компании Грудинина Bontro LTD в Белизе. Булаев объяснил, что при наличии таких документов не может поддержать решение компартии.

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Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин, выступая по вопросу о передаче мандата, заявил, что Булаев предложил вернуться «на три года назад», к вопросу о регистрации Грудинина в федеральном списке кандидатов от партии. По его словам, Булаев настаивает, чтобы не регистрировать Грудинина депутатом и раздал членам ЦИК прокурорское представление о лишении последнего мандата депутата подмосковного города Видное. Ситуация с Видным не имеет никакого отношения к делу и оспорена в суде, заявил член ЦИК от КПРФ.

Речь идет о закрытии зарубежных счетов, но даже нарушение этого правила не ведет к «лишению пассивного избирательного права», подчеркнул Колюшин. Если ему следовать, то лишить мандатов придется большинство депутатов, считает член ЦИК.

«Если человек не может быть депутатом города Видное, как вы думаете, может он быть депутатом Госдумы?» — спросил у Колюшина член ЦИК Антон Лопатин. Член ЦИК Борис Эбзеев заявил, что не может поддержать Колюшина, и предложил проголосовать за «обратный проект» — чтобы не передавать мандат. Против высказались также члены ЦИК Сергей Сироткин и Александр Клюкин.

Член ЦИК Николай Левичев заявил, что процедура передачи мандата с отступлением от очередности партийного списка нетривиальна. «Есть определение Конституционного суда (КС), что в этом случае такое решение должно указывать на обстоятельства, почему решено отступить от очередности», — подчеркнул он. По словам Левичева, в решении партии такого обстоятельства нет. Его поддержал Булаев, который посоветовал Колюшину ознакомиться с решением КС.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов назвал «позорищем» ситуацию, «чтобы человек, который собрал миллионы [голосов на президентских выборах], не мог получить мандат Госдумы».

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В ЦИК обсудят сценарии отказа в регистрации Грудинина депутатом

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что передачу мандата Грудинину не поддержал Кремль. Для решения не регистрировать депутатом Госдумы были возможны два варианта: либо ЦИК после голосования за передачу мандата Грудинину по тем или иным причинам не зарегистрирует его депутатом, либо до голосования о передаче мандата дело вообще не дойдет в результате проверки документов, поданных КПРФ.

Накануне голосования в компартии заявляли РБК, что случае отказу Грудинину считают нужным обратиться в Верховный суд. «У нас не выборы, а передача мандата. В данном случае по закону ЦИК не принимает решение», — говорила юрист КПРФ Ирина Филатова.

«Это очень спорное решение ЦИК, раньше такого никогда не происходило. Передача свободного мандата — рутинная процедура, которую Центризбирком всегда выполнял без каких-либо проблем», — подчеркнул сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц. «Видимо, общеполитическая ситуация повлияла на решение Центризбиркома», — предположил он.

Член ЦИК Евгения Орлова отмечала, что в законе «О выборах депутатов Госдумы» отказ в передаче мандата выбранному партией кандидату не прописан. «Нет норм о том, что Центризбирком может одобрить или не одобрить решение партии, — пояснила она. — Он просто передает мандат, соглашается с решением партии». По словам Орловой, ранее прецедентов голосования против передачи мандата выдвинутому партией кандидату не было.​

Павел Грудинин в 2018 году участвовал в выборах президента России как кандидат от КПРФ и набрал 11,77%, заняв второе место.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова
Теги: Павел Грудинин, Госдума, ЦИК
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