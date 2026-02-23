 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

В Британии задержали бывшего посла в США по делу Эпштейна

Сюжет
Дело Эпштейна
Питер Мандельсон задержан в Лондоне. Расследование связано с возможной передачей конфиденциальных данных Эпштейну. Это уже второй задержанный в Британии по делу финансиста. Ранее в феврале был задержан экс-принц Эндрю
Питер Мандельсон
Питер Мандельсон (Фото: Marcin Nowak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением, сообщает Sky News.

«Сотрудники полиции арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден», — приводит текст заявления полиции Би-би-си.

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона, после того как правительство передало ведомству переписку между бывшим послом и Эпштейном.

По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.

Как файлы Эпштейна запустили волну отставок и новых дел по всему миру
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Публикация «файлов Эпштейна» Минюста США в январе показала, что в 2009–2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабинет министров передал полиции внутреннюю оценку его переписки.

В 2010 году, отмечает газета, Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.

Питер Мандельсон занимал пост посла Великобритании в США с февраля по сентябрь 2025 года. Он работал в правительстве при премьер-министрах Тони Блэре и Гордоне Брауне, занимая, в частности, должности первого государственного секретаря и госсекретаря по делам бизнеса (2008–2010), госсекретаря по делам торговли (1998) и госсекретаря по делам Северной Ирландии (1999–2001).

С 2004 по 2008 год Мандельсон был европейским комиссаром по торговле, а с 1992 по 2004 год — депутатом парламента. В 2008 году он получил пожизненное пэрство в Палате лордов.

Он также является соучредителем консалтинговой компании Global Counsel и ранее возглавлял избирательные кампании и коммуникации Лейбористской партии. Вскоре после того, как его связи с Эпштейном были вскрыты, Мандельсон вышел из Лейбористской партии и покинул Палату лордов.

Назначение Мандельсона послом Великобритании в США вызвало критику в адрес действующего премьера Кира Стармера. Он заявил, что Мандельсон неоднократно вводил в заблуждение относительно степени своей дружбы с Эпштейном.

В начале февраля The Spectator сообщил, что Стармер теряет поддержку собственной партии лейбористов на фоне скандала из-за назначения Мандельсона.

Мендельсон не первый арестованный в Британии за связь с Эпштейном. 19 февраля бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержали и доставили в полицейский участок. Его отпустили после 12-часового допроса, в его доме также прошли обыски.

Сейчас он находится под следствием полиции из-за слива правительственных документов во время работы на посту торгового представителя Великобритании (2001–2011), писала The Wall Street Journal. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста в октябре 2025 года Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.

Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

30 января Минюст США опубликовал дополнительно 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Британия посол в США Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
