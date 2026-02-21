Как файлы Эпштейна запустили волну отставок и новых дел по всему миру

Публикация Минюстом США материалов дела Эпштейна привела к целой волне отставок политиков и бизнесменов по всему миру. Как минимум двоим фигурирующим в архивах грозит уголовное преследование. Подробнее — в обзоре РБК

Фото: Scott Olson / Getty Images

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, бывший британский принц

19 февраля стало известно, что британская полиция задержала брата короля Великобритании Карла III, бывшего принца Эндрю. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями в контексте дела Джеффри Эпштейна. Спустя 12 часов бывшего принца отпустили, однако расследование продолжается. Члена британской королевской семьи начали критиковать за дружбу с Эпштейном после того, как в 2008 году финансиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и склонение к ней. После серии посвященных этому публикаций Эндрю в 2011 году покинул пост спецпредставителя Великобритании по торговле.

В 2014 году основательница некоммерческой организации Victims Refuse Silence («Жертвы отказываются молчать») Вирджиния Джуффре заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, она неоднократно становилась жертвой сексуализированного насилия со стороны принца Эндрю в особняке Эпштейна. Принц Эндрю обвинения отрицал.

В 2019 году Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми. На фоне новой волны критики принц Эндрю отошел от исполнения своих королевских обязанностей в области благотворительности. В августе 2021 года Джуффре подала в суд на принца Эндрю. Она потребовала от принца компенсации за причиненный ей физический и моральный ущерб. Он обвинения отрицал. По его словам, он никогда не встречался с Джуффре, а фотография, на которой они запечатлены вместе в компании партнера Эпштейна Гислейн Максвелл, является подделкой. Тем не менее в январе 2022 года Эндрю лишили некоторых воинских званий и права королевского покровительства.

В феврале 2022 года принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с Джуффре, пообещав сделать «существенное пожертвование» на благотворительность — сумма составила $16,2 млн. Мать Эндрю королева Елизавета II пожертвовала в фонд Джуффре £2 млн.

В апреле 2025 года Джуффре нашли мертвой в ее доме в Австралии. Она совершила самоубийство. В октябре того же года Эндрю отказался от титула герцога Йоркского и связанных с ним почестей. В ноябре его лишили последнего воинского звания — вице-адмирала королевских ВМС, а еще через месяц и оставшихся титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.

После публикации новых документов Эпштейна в январе 2026 года премьер-министр Кир Стармер призвал Эндрю дать показания. Чуть позже Карл III пообещал помочь в расследовании связей его брата с Эпштейном.

Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года. Его обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к занятию проституцией. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюремной камере, не дожив до суда. Его сообщница, британская подданная Гислейн Максвелл, была приговорена к 20 годам лишения свободы за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Питер Мандельсон, бывший еврокомиссар по торговле (2004–2008) и бывший посол Великобритании в США

Мандельсон покинул дипломатическую службу еще в сентябре 2025 года, а в начале февраля 2026-го, после публикации нового массива материалов по делу Эпштейна, вышел из Лейбористской партии.

О его связи с Эпштейном стало известно в 2019 году. Их дружба продолжалась с начала 2000-х годов — Мандельсон называл финансиста своим лучшим другом, в 2002-м рекомендовал в то время премьеру-лейбористу Тони Блэру встретиться с Эпштейном, а после приговора 2008 года выражал Эпштейну свою поддержку, призывая его «бороться за досрочное освобождение». Обнародованные документы также указывали на то, что Мандельсон и его партнер могли получить от Эпштейна $75 тыс. и что в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, он лоббировал интересы финансиста. Мандельсон это отрицал.

В сентябре 2025 года «в свете дополнительной информации, содержащейся в электронных письмах» Стармер уволил Мандельсона с должности посла в США. Причина — сокрытие того, насколько глубокими были его связи с Эпштейном. При этом накануне Стармер говорил о полном доверии Мандельсону, подчеркивая, что перед назначением тот прошел тщательную проверку.

Сам Мандельсон от дружбы с финансистом отрекся. Он заявил, что доверился заверениям в невиновности Эпштейна, «которые позже оказались чудовищно ложными». «Его адвокаты утверждали, что это был шантаж, преступный сговор. Я по глупости поверил им на слово, о чем сожалею по сей день», — сказал он.

Публикация новых файлов в 2026 году скандал усилила и привела к тому, что Мандельсон вышел из Лейбористской партии и покинул палату лордов. Как и бывший принц Эндрю, он фигурант расследования, для которого британская полиция создала специальную группу.

Норвежская кронпринцесса Метте-Марит

Публикация «файлов Эпштейна» также подорвала доверие к правящему дому Норвегии. Супруга наследного принца Хокона поддерживала контакт с Эпштейном с 2011 по 2014 год. В некоторых электронных письмах Метте-Марит называет Эпштейна «добросердечным» и «малышом».

Наибольшее внимание СМИ привлекло сообщение кронпринцессы, в котором она советовалась с Эпштейном, насколько неуместно ей как матери предлагать 15-летнему сыну «поставить в качестве обоев для рабочего стола изображение двух обнаженных женщин, несущих доску для серфинга». Она и Эпштейн также обсуждали, как он «ищет жену» в Париже. Кронпринцесса писала, что французская столица «хороша для измены» и что «скандинавки — лучшие кандидатки в жены».

После обнародования этой информации наследная принцесса принесла извинения жертвам Эпштейна, отметив, что «должна взять на себя ответственность за то, что не изучила его прошлое более тщательно и не поняла раньше, каким человеком он был». При этом еще в 2011 году принцесса написала Эпштейну, что она «загуглила» его и что найденная ею информация «выглядела не слишком хорошо», закончив предложение улыбающимся эмодзи.

Торбьорн Ягланд, бывший премьер-министр Норвегии, экс-председатель норвежского Нобелевского комитета и экс-генсек Совета Европы

13 февраля норвежская полиция провела обыски в домах Ягланда в рамках расследования по подозрению в коррупции на фоне публикации файлов Эпштейна.

Новая порция файлов Эпштейна и расследования норвежской прессы показали, что у Ягланда и Эпштейна были длительные личные контакты. Так, в переписке 2012 года Ягланд пишет Эпштейну из Албании о «необычных девушках», далее на протяжении 2012–2018 годов Эпштейн многократно предлагал Ягланду и его семье проживание в своих домах в Париже, Палм-Бич и Нью‑Йорке, а также на печально известном частном острове финансиста Литл-Сент-Джеймс.

В одном из писем 2014 года Ягланд просил Эпштейна помочь профинансировать покупку квартиры в Осло — этот эпизод стал одним из центральных в коррупционном расследовании в отношении политика, в тот период занимавшего пост генсека Совета Европы. Сам Ягланд признал, что его контакты с Эпштейном после приговора 2008 года были «неблагоразумными», но настаивает, что не участвовал в его преступлениях.

Мирослав Лайчак, бывший глава МИД Словакии (2012–2020) и советник премьер-министра республики Роберта Фицо

31 января Лайчак подал в отставку в связи со вскрывшимися фактами его общения с Эпштейном в 2018 году. Согласно одной из опубликованных переписок, словацкий дипломат писал после своих поездок в Киев и Москву о «потрясающих девушках». Эпштейн отмечал, что это «главный российский экспорт», с чем Лайчак шутливо спорил: «Только после сырой нефти».

Его имя фигурировало и в первой партии файлов Эпштейна, опубликованных Минюстом США в ноябре 2025-го. Тогда Фицо заявил, что Лайчак будет уволен, если будет получена дополнительная компрометирующая информация. Словацкий политик заявил в начале февраля, что чувствует себя «дураком», перечитывая переписку с Эпштейном. «Я допустил… неуместную коммуникацию. Эти сообщения были не более чем глупой болтовней мужских эго», — признал он. Лайчак утверждает, что его общение с покойным финансистом «было ограничено словами» и он не совершал противоправных действий.

Кэти Рюммлер, главный юрисконсульт американского банка Goldman Sachs и бывший юрисконсульт Белого дома при Бараке Обаме

В феврале 2026 года Рюммлер объявила, что летом этого же года покинет свой пост в связи с публикацией Минюстом США ее переписки с Джеффри Эпштейном. Согласно обнародованным материалам, их общение началось в 2014 году — уже после того, как финансист получил первый приговор за растление несовершеннолетних.

В письмах Рюммлер давала Эпштейну юридические советы: обсуждала, как дискредитировать показания его обвинителей, и разъясняла правовые нюансы, касающиеся сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. А в 2018 году она помогала редактировать юридический документ, касающийся обвинительного вердикта по делу о принуждении несовершеннолетней к занятию проституцией в 2008 году.

При этом их переписка носила доверительный и даже дружеский характер. Рюммлер обсуждала с Эпштейном личные отношения, называя его в письмах «милым» и «дядей Джеффри». Тот, в свою очередь, консультировал ее по вопросам карьеры при переходе в Goldman Sachs (куда она устроилась в 2020 году, уже после его смерти), знакомил с влиятельными бизнесменами и делал дорогостоящие подарки.

Хотя переписка не содержит признаков противоправных действий со стороны Рюммлер, сам факт ее длительных контактов с финансистом вызвал репутационный кризис для банка. «Моя обязанность — ставить интересы Goldman Sachs на первое место», — объяснила свою отставку Рюммлер.

Султан Ахмед бин Сулайем, гендиректор эмиратского портово-логистического оператора DP World

13 февраля об отставке объявил и бин Сулайем, чье имя также фигурировало в архивах Эпштейна. 70-летний предприниматель покинул оба поста в дубайской логистической компании DP World — генерального директора и председателя совета директоров.

Их переписка началась в 2006 году, еще до первого приговора Эпштейну, и возобновилась после того, как финансист вышел из тюрьмы. В тысячах опубликованных писем бин Сулайем обсуждает с Эпштейном не только деловые вопросы, но и услуги эскортниц, эротические массажи, а также внешность женщин, с которыми он вступал в интимную связь. Из материалов неясно, были ли среди них несовершеннолетние. В одном из писем Эпштейн благодарит эмиратца за «видео с пытками». Что именно подразумевалось под этой фразой, в архивах не уточняется. В ряде писем, упоминая других мужчин, финансист писал эмиратскому бизнесмену, что те — «одни из нас». В переписке Эпштейн также называет бин Сулайема одним из своих «самых близких друзей». Однако однозначных доказательств совершения бин Сулайемом преступлений или его причастности к схемам Эпштейна по торговле несовершеннолетними в обнародованных документах (по крайней мере, в их текущем виде) не содержится.

Кейси Вассерман, председатель оргкомитета Игр-2028 и глава компании по спортивному маркетингу и управлению талантами Wasserman Group

13 февраля Вассерман объявил о начале процесса продажи своего бизнеса. Это решение было принято после того, как несколько знаменитостей разорвали контракты с его агентством из-за появления имени предпринимателя в файлах Эпштейна. В обнародованных архивах Минюста США обнаружилась переписка Вассермана с Гислейн Максвелл, содержащая сексуальный подтекст. Письма датированы 2003 годом — за пять лет до первого ареста Эпштейна. Из самих материалов также не следует, что бизнесмен совершил противоправные действия. В 2002 году бизнесмен совершил перелет на частном самолете Эпштейна в составе делегации Фонда Клинтона во время гуманитарной поездки в Африку.

Сам Вассерман выразил сожаление по поводу переписки, подчеркнув, что она велась задолго до того, как стали известны преступления Максвелл и Эпштейна. В обращении к сотрудникам компании он пояснил, что решил продать активы, чтобы не быть «отвлекающим фактором» для работы компании. Операционное управление Wasserman Group временно передано топ-менеджеру Майку Уоттсу.

Несмотря на давление, исполнительный комитет Олимпиады в Лос-Анджелесе не стал отстранять Вассермана от должности председателя оргкомитета. Внутренняя проверка показала, что его связи с фигурантами дела не выходят за рамки уже публично задокументированных фактов. Однако мэр города Карен Басс публично призвала бизнесмена покинуть этот пост добровольно.

Ларри Саммерс, бывший глава Минфина США (1993–2001) и экс-президент Гарвардского университета (2001–2006)

В ноябре 2025 года Саммерс объявил об уходе с руководящих и публичных должностей после публикации его переписки с Джеффри Эпштейном, обнародованной в рамках расследования конгресса США. Финансист покинул совет директоров OpenAI и пост председателя консультативного совета испанского банка Banco Santander. Также он оставил должность директора Центра Моссавара-Рахмани при Гарвардской школе Кеннеди и был пожизненно исключен из Американской экономической ассоциации.

В материалах Минюста содержалась переписка Саммерса с Эпштейном, датированная 2018–2019 гг. В этих письмах он обращался к финансисту за личными советами, в том числе по вопросам отношений с женщиной, которую называл своей «подопечной». В одном из писем Эпштейн называл себя «вторым пилотом» Саммерса в делах с противоположным полом. Переписка продолжалась вплоть до повторного ареста Эпштейна в июле 2019 года. Помимо этого, Саммерс как минимум четырежды летал на частном самолете финансиста и получал от него дорогие подарки. В 2005 году он с супругой провел медовый месяц на печально известном острове, принадлежавшем Эпштейну.

Хотя переписка не указывает на совершение Саммерсом противоправных действий на или причастности к преступлениям Эпштейна, сам факт продолжения общения после первого приговора Эпштейну вызвал общественную критику. Комментируя скандал, экс-глава Минфина США заявил, что «глубоко сожалеет» о поддержании этих контактов.