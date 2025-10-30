Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов
Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
В заявлении говорится, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка под названием Royal Lodge и переехать в альтернативное частное жилье.
Как отмечает Reuters, давление на принца Эндрю вызвано обвинениями его в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Последний был осужден за сексуальные преступления, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Принц Эндрю подозревается также в участии в изнасиловании: в этом его, в частности, обвиняла правозащитница Вирджиния Джуффре, которую в апреле нашли мертвой в ее доме в Австралии.
Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права на обращение «Его Королевское Высочество». The Telegraph в середине октября сообщила, что принц решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны короля.
По данным издания, младший брат короля также должен был лишиться членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Титул принца, однако, должен был остаться за ним по праву рождения, поскольку Эндрю — сын покойной королевы Елизаветы II.
По данным The Telegraph, решение относительно титула герцога Йоркского и ордена Подвязки было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Эпштейном. Советники короля сочли необходимым принять меры, поскольку, по их оценке, могли последовать новые разоблачения.
Дело Эпштейна связано с сетью по вовлечению несовершеннолетних девушек в сексуальную эксплуатацию, которую, по версии следствия, создал Эпштейн. В 2008 году он признал вину по делу о проституции, в 2019-м был вновь арестован за торговлю людьми, но вскоре покончил с собой в тюрьме.
Материалы уголовного дела — так называемые файлы Эпштейна — содержат тысячи документов о его связях с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Появление имен в файлах не означает причастности этих лиц к преступлениям, однако, как правило, вызывало резонанс.
Принц Эндрю оказался в центре внимания после заявлений Джуффре, утверждавшей, что в подростковом возрасте ее склоняли к сексу с ним. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. Скандал привел к тому, что он лишился официальных обязанностей и части титулов в королевской семье.
