 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов

Принц Эндрю по решению Карла III будет лишен титулов и почестей и выселен из королевской резиденции, взамен ему предложат переехать в иное частное жилье. Решение принято на фоне скандалов и обвинений принца в связях с Эпштейном
Принц Эндрю
Принц Эндрю (Фото: Toby Melville / Reuters)

Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего младшего брата, принца Эндрю, титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В заявлении говорится, что Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка под названием Royal Lodge и переехать в альтернативное частное жилье.

Как отмечает Reuters, давление на принца Эндрю вызвано обвинениями его в связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Последний был осужден за сексуальные преступления, в том числе за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Принц Эндрю подозревается также в участии в изнасиловании: в этом его, в частности, обвиняла правозащитница Вирджиния Джуффре, которую в апреле нашли мертвой в ее доме в Австралии.

Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
Политика
Принц Эндрю, герцог Йоркский

Ранее принц Эндрю уже был лишен военных званий, патронажа благотворительных организаций и права на обращение «Его Королевское Высочество». The Telegraph в середине октября сообщила, что принц решил добровольно отказаться от титула герцога Йоркского после давления со стороны короля.

По данным издания, младший брат короля также должен был лишиться членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании. Титул принца, однако, должен был остаться за ним по праву рождения, поскольку Эндрю — сын покойной королевы Елизаветы II.

По данным The Telegraph, решение относительно титула герцога Йоркского и ордена Подвязки было принято после серии совещаний в Букингемском дворце на фоне новых скандалов, связанных с отношениями принца с Эпштейном. Советники короля сочли необходимым принять меры, поскольку, по их оценке, могли последовать новые разоблачения.

Дело Эпштейна связано с сетью по вовлечению несовершеннолетних девушек в сексуальную эксплуатацию, которую, по версии следствия, создал Эпштейн. В 2008 году он признал вину по делу о проституции, в 2019-м был вновь арестован за торговлю людьми, но вскоре покончил с собой в тюрьме.

Материалы уголовного дела — так называемые файлы Эпштейна — содержат тысячи документов о его связях с известными политиками, бизнесменами и деятелями культуры. Появление имен в файлах не означает причастности этих лиц к преступлениям, однако, как правило, вызывало резонанс.

Принц Эндрю оказался в центре внимания после заявлений Джуффре, утверждавшей, что в подростковом возрасте ее склоняли к сексу с ним. Эндрю отрицал обвинения, но в 2022 году заключил внесудебное соглашение с Джуффре. Скандал привел к тому, что он лишился официальных обязанностей и части титулов в королевской семье.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания Принц Эндрю титулы Карл III Джеффри Эпштейн
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна
Политика
The Sun узнала об увольнении Карлом III охраны его брата Эндрю
Политика
Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 18:44
Вэнс объяснил проведение США ядерных испытаний Политика, 23:15
Полиция задержала прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку зацепера Общество, 23:07
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Туле после падения обломков дрона загорелся продуктовый магазин Политика, 22:40
Дмитриев предупредил ЕС об убытках после запрета на сантехнику из России Политика, 22:31
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Карл III начал процесс лишения принца Эндрю титулов Общество, 22:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему Украина закрыла посольство на Кубе и понизила уровень дипотношений Политика, 22:23
В «Займере» допустили увеличение коэффициента выплаты дивидендов выше 50% Инвестиции, 22:12
Главный раввин России раскритиковал слова муфтия Чечни о «врагах Аллаха» Общество, 22:03
Пушилин поручил ликвидировать минобороны ДНР Политика, 21:57
Стали известны все участники четвертьфинала Кубка России по футболу Спорт, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45