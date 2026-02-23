Times сообщила об уничтожении в Британии части улик по делу Эпштейна

Британские ВВС начинают уничтожать данные о пассажирах рейсов, уже через три месяца, поэтому часть возможных улик была уничтожена. Полиция расследует, использовал ли экс-принц Эндрю военные базы для связанных с Эпштейном поездок

Часть данных о перелетах, предположительно, связанынх с финансистом Джеффри Эпштейном, которого в США обвиняют в ряде сексуальных преступлений, исчезла в Великобритании в связи с истечением сроков их хранения. Об этом сообщает The Times.

Полиция расследует, переправляли ли жертв Эпштейна в Великобританию на его частном самолете в коммерческие аэропорты, а также на базы Королевских ВВС. Бывший премьер страны Гордон Браун поручил шести полицейским управлениям, включая полицию Лондона, проверить, использовал ли бывший принц Эндрю Маунтбаттен-Виндзор военные базы для поездок, которые могли быть связаны с Эпштейном, пишет The Times.

Как поясняет газета, по коммерческим рейсам данные в Великобритании хранятся до семи лет при том, что некоторые из них были осуществлены два десятилетия назад. Однако списки пассажиров британские ВВС хранят только три месяца, после чего уничтожают. Другая информация, такая как протоколы управления воздушным движением с указанием бортовых номеров самолетов или позывных хранится в течение двух лет.

Детективов предупредили, что часть улик могла быть уничтожена, еще три месяца назад, когда они возобновили расследование.

В файлах Эпштейна, которые опубликовал Минюст США, как отмечает The Times, содержатся детали о списках пассажиров и данные из бортовых журналов, но они являются неполными.

Даже, если детективы попытаются опросить сотрудников аэропорта и других должностных лиц в поисках зацепок, из-за практики уничтожения документов найти тех, кто въезжал в страну, и установить, в какое время, будет сложно.

Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда. В адрес Эндрю, когда тот еще носил титул принца, поступали обвинения в тесных контактах с Эпштейном. Би-би-си, в частности, сообщила, что одну женщину финансист отправил в Великобританию для сексуального контакта с Эндрю. По сведениям телекомпании, встреча могла произойти в 2010 году в поместье Royal Lodge, где тот ранее жил. Корпорация также сообщала, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были снимки с мужчиной, похожим на Эндрю. Последний отрицал все обвинения в свой адрес.

Впервые скандал из-за связи экс-принца Эндрю с Эпштейном разгорелся еще после первого ареста финансиста в конце 2000-х по делу о торговле людьми. Правозащитница Вирджиния Джуффре, найденная мертвой в апреле прошлого года, тогда обвинила члена королевской семьи в изнасиловании. По ее словам, ей на момент встречи с членом королевской семьи было 17 лет. После публикации их совместных фото в 2011 году, Эндрю был уволен с поста торгового представителя Британии.

В 2021-м, спустя несколько лет после повторного ареста и самоубийства Эпштейна, Джуффре подала гражданский иск в Нью-Йорке против Эндрю. Через год стороны урегулировали иск после выплаты неизвестной суммы со стороны экс-принца. На фоне продолжающегося расследования связей покойного финансиста Эндрю лишили всех титулов и почестей и выселили из королевской резиденции.

19 февраля 2026-го бывший принц был задержан, но позже — отпущен. В его доме прошли обыски. Король Карл III — старший брат Эндрю — выразил поддержку расследованию и пообещал оказать содействие следствию.