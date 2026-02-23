 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
The Telegraph рассказал, как Эпштейн прятал свои файлы в секретных местах

Сюжет
Дело Эпштейна
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: U.S. Justice Department / Reuters)

Финансист Джеффри Эпштейн арендовал шесть секретных складских помещений, разбросанных по всей территории США, чтобы спрятать от американских властей фотографии и компьютеры. Об этом сообщает The Telegraph, изучив документы.

Следователи так и не провели обыски в этих помещениях, что повышает вероятность нахождения там прежде не изученных материалов по его делу, отмечает издание.

Как файлы Эпштейна запустили волну отставок и новых дел по всему миру
Политика
Фото:Scott Olson / Getty Images

Как пишет The Telegraph, Эпштейн, получив информацию о готовящемся обыске в середине 2000-х, нанял частных детективов. Те переместили компьютеры в другое хранилище и арендовали для него секретное помещение в Нью-Йорке, получив за это десятки тысяч долларов.

Позже сотрудники Эпштейна обсуждали вывоз компьютеров и дисков с его острова на Виргинских островах в тайники, пишет издание. Эти материалы могли относиться к периоду до 2009 года, когда власти опубликовали первые письма американского финансиста.

Изученная The Telegraph переписка Эпштейна показывает, что схему со скрытием компьютеров и документов Эпштейн проворачивал несколько раз, арендуя склады и квартиры в Нью-Йорке и во Флориде.

Остается неясным, были ли какие-либо оставшиеся материалы уничтожены, перемещены или сохранены в распоряжении наследников Эпштейна после его смерти, отметило издание. Газета отметила, что Эпштейн, во всей видимости, давал своим подопечным указания удалять хранившиеся на компьютерах данные.

19 декабря 2025 года Министерство юстиции США обнародовало оставшиеся материалы федерального расследования по делу Эпштейна. Они содержат более 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу финансиста. The Telegraph указывает, что такое большое количество материалов может говорить об одержимости Эпштейна документированием своей жизни и жизни других людей.

Материал дополняется.

