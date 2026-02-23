Немецкий министр назвал риски в призывах к диалогу с Россией

Вадефуль раскритиковал призывы к диалогу с Россией. По его мнению, их большое число может создать впечатление, что «упрямство» ведет к уступкам. Москва считает бессмысленным участие европейцев в переговорах о мире

Йоханн Вадефуль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Призывы к возобновлению переговоров с Россией чреваты рисками послать «неверный сигнал», заявил журналистам глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Я считаю, что предложения о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что дальнейшее упрямство приведет к все большим уступкам, и что мы посылаем неверный сигнал», — сказал он.

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине, в частности, говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС.

В середине января Politico сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Эту идею поддержали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

Глава МИД последней Маргус Цахкна, напротив, раскритиковал инициативу, назвав ее «опасной». Премьер Эстонии Кристен Михал также высказался против этого предложения, посчитав прямые переговоры с Москвой «неуместными». В результате в стране возник раскол между правительством и президентом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что его страна «всегда готова к переговорам с Россией». Комментируя сообщения о поездке в Россию советника президента Франции (Кремль не подтверждал их) он, вместе с тем, предостерег от нескоординированных контактов и открытия новых каналов связи Европы с Москвой без согласования между лидерами.

Представители некоторых европейских стран присутствовали на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве, состоявшихся 17 и 18 февраля. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что они «сидели в предбаннике» и «пили кофе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает бессмысленным участие европейцев в переговорах по мирному урегулированию, поскольку те «ничем не могут помочь, учитывая их настроение».

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.