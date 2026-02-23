 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Немецкий министр назвал риски в призывах к диалогу с Россией

Вадефуль раскритиковал призывы к диалогу с Россией. По его мнению, их большое число может создать впечатление, что «упрямство» ведет к уступкам. Москва считает бессмысленным участие европейцев в переговорах о мире
Йоханн Вадефуль
Йоханн Вадефуль (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Призывы к возобновлению переговоров с Россией чреваты рисками послать «неверный сигнал», заявил журналистам глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

«Я считаю, что предложения о переговорах с Россией могут лишь создать впечатление, что дальнейшее упрямство приведет к все большим уступкам, и что мы посылаем неверный сигнал», — сказал он.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Политика
Сергей Лавров

О необходимости прямых переговоров Евросоюза с президентом России Владимиром Путиным об Украине, в частности, говорил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. Он назвал такие переговоры возможными только при наличии плана, выстроенной политической линии и понимании целей ЕС.

В середине января Politico сообщило, что правительства стран Европы призывают руководство Евросоюза назначить собственного представителя для контактов с Россией, который бы представлял их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту. Эту идею поддержали премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис.

Глава МИД последней Маргус Цахкна, напротив, раскритиковал инициативу, назвав ее «опасной». Премьер Эстонии Кристен Михал также высказался против этого предложения, посчитав прямые переговоры с Москвой «неуместными». В результате в стране возник раскол между правительством и президентом.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что его страна «всегда готова к переговорам с Россией». Комментируя сообщения о поездке в Россию советника президента Франции (Кремль не подтверждал их) он, вместе с тем, предостерег от нескоординированных контактов и открытия новых каналов связи Европы с Москвой без согласования между лидерами.

Представители некоторых европейских стран присутствовали на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве, состоявшихся 17 и 18 февраля. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что они «сидели в предбаннике» и «пили кофе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва считает бессмысленным участие европейцев в переговорах по мирному урегулированию, поскольку те «ничем не могут помочь, учитывая их настроение».

Москва считает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Лавров подчеркивал, что возврата к прежнему формату отношений не будет.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Украина Евросоюз
Материалы по теме
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией
Политика
Орбан и Туск поспорили из-за помощи Украине
Политика
Премьер Японии сообщила о желании заключить мирный договор с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Дик Адвокат ушел из сборной Кюрасао, которую сенсационно вывел на ЧМ-2026 Спорт, 13:55
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
NYT узнала, что Трамп предупредил советников о масштабной атаке на Иран Политика, 13:55
ВШЭ увидела снижение числа несчастливых россиян в 2,5 раза за 6 лет Общество, 13:48
В Мексике раскрыли число погибших в беспорядках после смерти наркобарона Общество, 13:26
Премьер Литвы назвала демографический кризис «вопросом нацбезопасности» Политика, 13:24
L'Equipe узнала, что Сафонов может оставить своего конкурента без ЧМ-2026 Спорт, 13:22
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Горящие магазины и машины. Видео последствий беспорядков в Мексике Общество, 13:19
АТОР раскрыл число россиян в Мексике на фоне беспорядков Общество, 12:57
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Немецкий министр назвал риски в призывах к диалогу с Россией Политика, 12:54
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Дважды отстоявший на ноль вратарь СКА вошел в число игроков недели в КХЛ Спорт, 12:32
Юристы ответили, можно ли получить штраф за громко работающий миксер Общество, 12:31