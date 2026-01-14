Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал идею создания спецпосланника ЕС по России, назвав ее опасной. Об этом он написал в X.

«Даже само предложение назначить посланника ЕС по России опасно. В прошлом каждая «перезагрузка» и диалог воспринимались Россией как уступка и только усиливали ее аппетит», — написал в посте Цахкна.

По его мнению, ЕС нуждается в усилении давления на Россию, а не диалоге с ней.

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что Франция и Италия продвигают идею назначения переговорщика ЕС по Украине, опасаясь, что США могут договориться с Россией без участия Европы. Сторонники инициативы считают, что ЕС должен иметь собственное место за столом переговоров, чтобы защитить ключевые красные линии, включая возможное членство Украины в НАТО.

В сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад сам разорвал отношения с Россией и при желании их восстановить должен учитывать, что возврата к прежнему формату не будет. По его словам, Москва не была инициатором разрыва, всегда стремилась к диалогу, но теперь вынуждена противостоять всему Западу и не может позволить себе слабость.

Президент России Владимир Путин в начале декабря заявил, что у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также, добавил он, ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс. Вместе с тем Путин заявил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».