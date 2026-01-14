 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна раскритиковал идею создания спецпосланника ЕС по России, назвав ее опасной. Об этом он написал в X.

«Даже само предложение назначить посланника ЕС по России опасно. В прошлом каждая «перезагрузка» и диалог воспринимались Россией как уступка и только усиливали ее аппетит», — написал в посте Цахкна.

По его мнению, ЕС нуждается в усилении давления на Россию, а не диалоге с ней.

Призывы возобновить диалог с Россией получили поддержку в Европе
Политика
Эмманюэль&nbsp;Макрон

Ранее издание Politico опубликовало статью, в которой говорится, что Франция и Италия продвигают идею назначения переговорщика ЕС по Украине, опасаясь, что США могут договориться с Россией без участия Европы. Сторонники инициативы считают, что ЕС должен иметь собственное место за столом переговоров, чтобы защитить ключевые красные линии, включая возможное членство Украины в НАТО.

В сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Запад сам разорвал отношения с Россией и при желании их восстановить должен учитывать, что возврата к прежнему формату не будет. По его словам, Москва не была инициатором разрыва, всегда стремилась к диалогу, но теперь вынуждена противостоять всему Западу и не может позволить себе слабость.

Президент России Владимир Путин в начале декабря заявил, что у Европы «нет мирной повестки», она находится «на стороне войны». Также, добавил он, ЕС выдвигает неприемлемые для Москвы предложения по урегулированию конфликта на Украине, чтобы заблокировать мирный процесс. Вместе с тем Путин заявил, что Европа может вернуться к переговорам по урегулированию на Украине, если будет учитывать «реалии на земле».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Эстония Россия Евросоюз
Материалы по теме
Politico рассказало о стратегической ошибке ЕС в Гренландии
Политика
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Политика
Politico узнало о конфликте в ЕС из-за условий кредита Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками Политика, 22:21
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ Спорт, 22:09
Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа Политика, 22:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России Политика, 21:57
В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет Спорт, 21:34
Директора нацпарка «Куршская коса» задержали Общество, 21:32
Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля Политика, 21:26
Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат декабря Экономика, 21:13
NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию Политика, 21:11
Белый дом предложил Гренландии ехать к России или США на упряжках Политика, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00