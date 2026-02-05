В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России

В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за контактов с Россией

Президент Эстонии призвал страны ЕС задуматься о возобновлении контактов с Москвой. Премьер же счел прямые переговоры неуместными и назвал альтернативой давление. Россия считает, что Запад сам стал инициатором разрыва отношений

Алар Карис (Фото: Omar Marques / Getty Images)

В Эстонии между правительством и президентом возник раскол по вопросу о возможном возобновлении контактов с Россией, сообщает Bloomberg.

Так, президент страны Алар Карис ранее поддержал идею назначить спецпосланника от Евросоюза для возобновления контактов с Москвой. Он заявил, что Европа должна была инициировать переговорный процесс, но «немного опоздала», поэтому ее место за переговорным столом занял американский президент Дональд Трамп. Тем не менее, по его словам, европейская сторона все еще имеет право голоса, поскольку косвенно участвует в конфликте, поддерживая Украину.

Однако эстонский премьер Кристен Михал, выступая перед журналистами 5 февраля, не согласился с этой позицией. Он заявил, что прямые переговоры с Москвой «неуместны». Политик также выразил мнение, что «в случае с Россией работает только давление». Москва считает санкции незаконными и указывает на их неэффективность.

«Существует мнение, что Европейский союз не участвует в переговорах. Могу сказать, что Европейский союз постоянно участвует в переговорах — мы участвуем в переговорах с Украиной», — сказал Михал.

Кариса в вопросе возобновления контактов с Россией поддержала премьер-министр Латвии Эвика Силиня. До этого Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников писало, что правительства европейских стран призывают руководство ЕС назначить собственного представителя, который бы отстаивал их интересы в переговорах по российско-украинскому конфликту.

По данным Politico, европейский спецпосланник должен не допустить, чтобы «США заключили сделку с Россией за спиной Евросоюза». Сторонники инициативы, как писало издание, считают, что присутствие ЕС за столом переговоров позволит сохранить ключевые позиции. Предложение, по его сведениям, уже получило поддержку Еврокомиссии и ряда стран.

Другой эстонский чиновник — министр иностранных дел Маргус Цахкна — еще в январе раскритиковал эту идею, назвав ее «опасной». По его словам, в прошлом каждая «перезагрузка» и диалог воспринимались Россией как уступка и лишь «усиливали ее аппетит». Тогда же он призвал Евросоюз усиливать давление на Россию, а не выстраивать с ней диалог.

Москва, в свою очередь, утверждает, что инициатором разрыва отношений выступает Запад, тогда как Россия всегда стремилась к диалогу. Западные страны должны учитывать, что возврата к прежнему формату не будет, подчеркнул в сентябре глава российского МИДа Сергей Лавров.

Представитель ведомства Мария Захарова на призывы из Латвии и Эстонии о возобновлении диалога ответила: «Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело».