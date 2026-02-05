 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль отказался говорить о визите советника Макрона «из солидарности»

Сюжет
Военная операция на Украине
Кремль не будет опровергать или подтверждать данные о визите советника Макрона в Москву из солидарности с Елисейским дворцом, пояснил Песков. Ранее Макрон говорил о подготовке к диалогу с Путиным
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Кремль из солидарности с Елисейским дворцом не будет ни подтверждать, ни опровергать сообщения о возможном визите советника президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

Обычно французские источники любят «сливать» какую-то информацию журналистам, однако, по его словам, в этот раз Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать данные о визите.

«Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать», — сказал Песков.

Накануне Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном.

О том, что дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн 3 февраля «незаметно» посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым, в частности, на тему Украины, сообщил L'Express. По данным Bloomberg, Бонн приезжал в Москву, чтобы убедить Россию в необходимости участия Европы в принятии любых решений, касающихся безопасности на континенте.

Песков словами «ничего примечательного» описал контакты с Макроном
Политика
Дмитрий Песков

Сам Макрон 3 февраля заявил, что идет подготовка к возобновлению диалога с российским лидером Владимиром Путиным и поэтому «ведутся обсуждения на техническом уровне». С конца декабря Эмманюэль Макрон публично неоднократно призывал открыть дипломатические каналы связи с российским лидером.

Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон визиты Россия Франция Дмитрий Песков Кремль
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
