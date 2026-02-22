Лавров: представители Европы на переговорах в Женеве сидели в предбаннике

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

По его словам, европейцы «сидели в предбаннике» и «пили кофе». Песков счел бессмысленным присутствие представителей Европы на переговорах по Украине

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / AP / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на переговорах по Украине в Женеве представители европейских стран «сидели в предбаннике» и «пили кофе». Об этом глава МИД сообщил информационной службе «Вести».

«Они сидели где-то в предбаннике, кофе пили. Ну, наверное, пообщались друг с другом», — заявил Лавров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия считает бессмысленным участие европейцев в переговорах по мирному урегулированию.

«Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. Вы только что упоминали главу европейской дипломатии с ее блистательными заявлениями. Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то», — сказал он.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США прошли 17 и 18 февраля в отеле InterContinental. Глава российской переговорной группы, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал их как сложные, но деловые. В январе и феврале на встречах в ОАЭ основное внимание уделялось военным аспектам, в то время как в Женеве обсуждался более широкий круг вопросов, включая территориальные проблемы.

Европейские страны не были заявлены участниками переговоров, при этом за ними наблюдали представители Великобритании, Германии, Франции и Италии. Как уточнили источники AFP, речь шла о советниках лидеров стран ЕС, в том числе немецкого канцлера Фридриха Мерца. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что отдельно встретился с представителями Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что итоги текущих переговоров не удовлетворяют Киев, и выразил надежду на возобновление диалога. По словам украинского лидера, следующая встреча в Женеве, посвященная урегулированию конфликта на Украине, должна пройти в течение ближайших 7–10 дней. В Кремле пока не подтвердили планов по проведению нового раунда переговоров по украинскому вопросу в Женеве.