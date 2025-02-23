Уиткофф раскрыл, что может стать основой мирного соглашения по Украине

Проект стамбульских соглашений может лечь в основу урегулирования, заявил Уиткофф. Путин говорил, что Киев договоренности изначально устраивали, но они не вступили в силу из-за указаний извне

Стив Уиткофф (Фото: Alex Brandon / AP / ТАСС)

Проект стамбульских договоренностей 2022 года может быть взят за основу в для урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в эфире телеканала CNN.

Российская сторона, по словам Уиткоффа, дала понять, что готова к завершению конфликта.

«Были очень убедительные и содержательные переговоры, по итогам которых были подготовлены протокольные стамбульские договоренности. Мы были очень близки к подписанию, и я думаю, что мы используем этот формат в качестве ориентира для заключения мирной сделки между Украиной и Россией. Это будет замечательный день», — сказал он

Уиткофф участвовал в переговорах России и США в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля. На встрече в том числе поднимался вопрос об урегулировании конфликта на Украине. Спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог говорил, что сам он отвечает за украинское и европейское направление, а Уиткофф — за российское.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.

Как рассказал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты «лоббисты войны».

Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, но они не вступили в силу, поскольку Киеву дали указание не допустить этого, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября 2024 года. Он тогда подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе «эфемерных требований».

В июне Путин предложил Украине новые условия для начала мирных переговоров, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.