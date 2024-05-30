Эрдоган обвинил «лоббистов войны» в саботаже стамбульских переговоров

Делегации Киева и Москвы на переговорах в Стамбуле достигли предварительного мирного соглашения, предусматривающего в том числе нейтралитет Украины, однако переговоры прекратились. Эрдоган обвинил в произошедшем «лоббистов войны»

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

«Лоббисты войны» заблокировали и саботировали стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии завершения военных учений EFES-2024.

«К сожалению, наши усилия по установлению справедливого мира в рамках Стамбульского процесса были заблокированы и саботированы лоббистами войны», — заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что из-за «усиления войны» мир каждый день несет новые экономические издержки, а «когда и чем» все это закончится, никто не знает.

Украина и Россия почти сразу после начала российской военной операции инициировали мирные переговоры. Было проведено несколько очных встреч между делегациями стран, включая встречу в Стамбуле. В результате стороны разработали и согласовали проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Документ предусматривал подписание Россией, Украиной и странами-гарантами, среди них — США, Франция, Великобритания и Китай.

Однако позже переговоры приостановились. Как рассказал в ноябре глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Президент Владимир Путин, комментируя позже эти слова, назвал печальным отказ Киева под влиянием Джонсона, отметив, что военные действия могли прекратиться еще в 2022 году. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? А война продолжается», — говорил он в интервью Такеру Карлсону. Джонсон, в свою очередь, подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда».

В конце апреля немецкая Welt Am Sonnag опубликовала проект договора между Россией и Украиной, согласованный 15 апреля 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле. Из него следует, что Москва и Киев в основном договорились об условиях прекращения конфликта, неразрешенными оставались лишь несколько пунктов, которые в том же месяце должны были лично обсудить президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский. Переговоры, по данным газеты, прекратились из-за дополнительных требований Москвы: сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя статью Welt, отметил, что весной 2022 года Украина отказалась от дальнейшей работы над проектом соглашения с Россией из-за «прямого давления со стороны Лондона», «все остальное — это рассуждения».