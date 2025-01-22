Зеленский объяснил срыв стамбульских соглашений в 2022 году

Зеленский рассказал, что «кое-кто из Украины» пришел к нему «с какими-то бумажками» и передал «ультиматум от Путина», в том числе о его уходе, но он «послал» их. Путин заявлял, что Киев выбросил соглашение «на свалку истории»

Владимир Зеленский (Фото: Александр Осипов / Shutterstock)

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о срыве стамбульских соглашений в 2022 году, заявил, что Россия требовала от него уйти с поста, его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, «кое-кто из Украины» пришел к нему «с какими-то бумажками» и передал «ультиматум от Путина».

«Они сказали, что я должен отступить, они сменят меня на пророссийского Медведчука. Поэтому я больше не президент», — рассказал Зеленский в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

Среди других условий России он назвал признание всего Донбасса российским и русского языка, нейтральный статус Киева, сокращение численности армии до 50 тыс. «Затем мы должны отдать все оружие, начиная от артиллерии, все, что до 20 км, мы должны разрушить и отдать им», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он «послал» их.

После этого Белоруссия «хотела что-то организовать, о чем-то договариваться, но они снова выдвинули ультиматум», рассказал президент.

После переговоров в Белоруссии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил его о переговорах в Стамбуле. «Я сказал: «Хорошо, если вы хотите, они будут говорить». Они пришли и снова выдвинули ультиматум. Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, поскольку все три раза были ультиматумы от Путина», — подчеркнул Зеленский.

После начала боевых действий на Украине российская и украинская делегации провели несколько раундов переговоров в Белоруссии и Турции. Глава российских переговорщиков, помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса. Киев в том числе предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности, говорил он. Однако в мае 2022 года переговоры были приостановлены после публикации кадров из Бучи. В Минобороны России назвали их провокацией. Глава МИД Сергей Лавров утверждал, что целью Киева было «отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия».

Позднее Владимир Путин заявлял, что Украина парафировала соглашение с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, но после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей выбросила его «на свалку истории».

Как утверждал потом лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, в 2022 году возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией, в Стамбуле Москва предлагала Киеву прекратить боевые действия, но при условии нейтралитета и отказа от членства в НАТО. Украинская делегация отказалась в том числе по совету бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, рассказывал он.

Джонсон называл утверждения о его причастности к срыву переговоров «чушью». «Это полная чушь. Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина — ничего подобного», — писал он в своих мемуарах Unleashed. «Не думаю, что украинский лидер, Зеленский или кто-либо еще, мог бы договориться о мирной сделке и после этого пробыть в [президентском] офисе больше пяти минут», — отмечал экс-премьер. По словам Джонсона, его работа заключалась не в том, чтобы говорить Зеленскому, «как вести переговоры, или мешать ему прийти к соглашению, если он считал, что сделка действительно в интересах его страны», а в том, чтобы заверить его в поддержке Запада, прежде всего Великобритании.

По словам Путина, «тот факт, что они [Киев] подчинились требованию либо уговорам мистера Джонсона, кажется очень печальным». «Потому что, как сказал господин Арахамия, мы могли бы остановить эти боевые действия еще полтора года назад, но британцы нас уговорили, и мы отказались», — заявлял он. «Ну и где сейчас мистер Джонсон? — спрашивал Путин. — А война продолжается».

«Определенные лобби», которые не желали мирного урегулирования конфликта, саботировали стамбульские соглашения, в то время как Турция всегда прилагала усилия для перемирия между Россией и Украиной, говорил Эрдоган о срыве переговоров.