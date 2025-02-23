 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
России важно, чтобы ничто не помешало реализовать намерения Трампа и Путина выйти на путь мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил Песков, говоря о ситуации с обострением отношений между Киевом и Вашингтоном
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

России важно анализировать ситуацию с взаимной критикой президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с точки зрения выхода на «траекторию мирных переговоров, возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в телеграм-канале.

Песков напомнил, что о выходе на путь мирного урегулирования договорились Трамп и президент России Владимир Путин, также об этом шла речь на переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования. <...> Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — сказал он.

Отношения Киева и Вашингтона обострились на фоне отказа Зеленского от предложенных США условий сделки об обмене украинских ресурсов на финансовую и военную помощь. Также украинский президент выразил недовольство вежливым тоном диалога между Москвой и Вашингтоном.

Песков оценил заявления Трампа о Зеленском
Политика
Владимир Зеленский

Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского из-за того, что на Украине не прошли в срок выборы президента в связи с военным положением. Республиканец призвал провести голосование, чтобы Киев мог участвовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%.

Украинский лидер опроверг эти данные, назвав их дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Он сослался на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг поддержки Зеленского составил 57%. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — подчеркнул он.

Трамп после этого назвал Зеленского «диктатором без выборов». Также реакция украинского президента вызвала критику от американских высокопоставленных чиновников. При этом в Европе раскритиковали слова Трампа о «диктаторе». «Это просто неправильно и опасно — отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва увидел в действиях Трампа желание стать «императором мира». «Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил бразильский президент, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков Павел Зарубин Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин переговоры мирное урегулирование
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным
Политика
Дуда посоветовал Зеленскому поторговаться с Трампом
Политика
Маск заявил, что Зеленского «уволили с работы»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Кремлев предложил провести третий бой Бивола и Бетербиева в ЛужникахСпорт, 15:08
В Швейцарии назвали условие отправки военных на УкраинуПолитика, 15:05
Мантуров назвал условия возвращения в Россию иностранных компанийБизнес, 14:46
Россиянка в 16 лет взяла бронзу на этапе Кубка мира по прыжкам на батутеСпорт, 14:46
Песков усомнился в эффективности возможного выхода США из ООНПолитика, 14:10
Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированиюПолитика, 14:05
Биатлонист Халили стал третьим в масс-старте на Кубке сильнейшихСпорт, 13:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраляПолитика, 13:34
Робин ван Перси возглавил «Фейенорд»Спорт, 13:16
Песков оценил заявления Трампа о ЗеленскомПолитика, 13:15
Путин наградил ефрейтора, победившего украинского солдата в рукопашнойПолитика, 13:00
Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-ПетербургаСпорт, 12:55
Российская биатлонистка выиграла масс-старт на Кубке сильнейшихСпорт, 12:37
В НАТО назвали ключевой урок конфликта на УкраинеПолитика, 12:35