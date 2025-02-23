Кремль заявил об общей воле Путина и Трампа к мирному урегулированию
России важно анализировать ситуацию с взаимной критикой президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с точки зрения выхода на «траекторию мирных переговоров, возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Последний опубликовал видео в телеграм-канале.
Песков напомнил, что о выходе на путь мирного урегулирования договорились Трамп и президент России Владимир Путин, также об этом шла речь на переговорах представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.
«Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать вот эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного урегулирования. <...> Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе», — сказал он.
Отношения Киева и Вашингтона обострились на фоне отказа Зеленского от предложенных США условий сделки об обмене украинских ресурсов на финансовую и военную помощь. Также украинский президент выразил недовольство вежливым тоном диалога между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского из-за того, что на Украине не прошли в срок выборы президента в связи с военным положением. Республиканец призвал провести голосование, чтобы Киев мог участвовать в переговорах, подчеркнув, что рейтинг одобрения Зеленского — всего лишь 4%.
Украинский лидер опроверг эти данные, назвав их дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации». Он сослался на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым рейтинг поддержки Зеленского составил 57%. «Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — подчеркнул он.
Трамп после этого назвал Зеленского «диктатором без выборов». Также реакция украинского президента вызвала критику от американских высокопоставленных чиновников. При этом в Европе раскритиковали слова Трампа о «диктаторе». «Это просто неправильно и опасно — отрицать демократическую легитимность президента Зеленского», — подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва увидел в действиях Трампа желание стать «императором мира». «Он пытается повлиять на все страны и на всю государственную политику», — пояснил бразильский президент, призвав Трампа «осознать, что суверенитет каждой страны должен уважаться».
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