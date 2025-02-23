Песков оценил заявления Трампа о Зеленском

Резкая риторика между Трампом и Зеленским объяснима, поскольку команда Трама и он сам не намерены терпеть такого отношения к себе со стороны Киева, считает Песков

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания о лидерах государств, такого отношения к себе не будет терпеть ни один президент, заявил Дмитрий Песков, комментируя резкую риторику Дональда Трампа в отношении украинского лидера.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов... Команда президента и его соратники тоже не будут терпеть такого отношения к своему боссу», — напомнил Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Президенты Украины и США в последние дни обменивались критикой в адрес друг друга. Так, Трамп назвал Зеленского «диктатором» с низким рейтингом и призвал к проведению выборов на Украине. Тот в ответ заявил, что его сейчас заменить «никак не получится», связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. 21 февраля Трамп сказал, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия Зеленского. Он объяснил это тем, что Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

Axios и WSJ писали, что республиканца разозлила публичная критика Зеленского в адрес переговоров России и США в Эр-Рияде и предложенной США сделки по полезным ископаемым. Возможность совместной разработки минеральных ресурсов Украины в обмен на помощь Зеленский предлагал Траму осенью, в своем «плане победы». Идея вызвала интерес у американского лидера и после прихода к власти Трамп конкретизировал требования, оценив обязательства Украины перед США в $400–500 млрд. и потребовав передачи Вашингтону меторождений редкоземельных элементов. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать с США работу над ним.

Президент США предрек проблемы Киеву, если тот не согласится на выставленные условия. «Я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», — говорил Трамп.