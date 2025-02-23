 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков оценил заявления Трампа о Зеленском

Сюжет
Военная операция на Украине
Резкая риторика между Трампом и Зеленским объяснима, поскольку команда Трама и он сам не намерены терпеть такого отношения к себе со стороны Киева, считает Песков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимир Зеленский неоднократно допускал некорректные высказывания о лидерах государств, такого отношения к себе не будет терпеть ни один президент, заявил Дмитрий Песков, комментируя резкую риторику Дональда Трампа в отношении украинского лидера.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов... Команда президента и его соратники тоже не будут терпеть такого отношения к своему боссу», — напомнил Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Президенты Украины и США в последние дни обменивались критикой в адрес друг друга. Так, Трамп назвал Зеленского «диктатором» с низким рейтингом и призвал к проведению выборов на Украине. Тот в ответ заявил, что его сейчас заменить «никак не получится», связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. 21 февраля Трамп сказал, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия Зеленского. Он объяснил это тем, что Зеленский в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боев в феврале 2022 года и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным
Политика
Дональд Трамп

Axios и WSJ писали, что республиканца разозлила публичная критика Зеленского в адрес переговоров России и США в Эр-Рияде и предложенной США сделки по полезным ископаемым. Возможность совместной разработки минеральных ресурсов Украины в обмен на помощь Зеленский предлагал Траму осенью, в своем «плане победы». Идея вызвала интерес у американского лидера и после прихода к власти Трамп конкретизировал требования, оценив обязательства Украины перед США в $400–500 млрд. и потребовав передачи Вашингтону меторождений редкоземельных элементов. Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение на текущем этапе, но Киев подтвердил намерение продолжать с США работу над ним.

Президент США предрек проблемы Киеву, если тот не согласится на выставленные условия. «Я хочу, чтобы они дали нам что-нибудь на все те деньги, которые мы отправили. И я собираюсь попытаться покончить с войной, и я собираюсь попытаться покончить со всеми этими смертями. Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы можем получить», — говорил Трамп. 

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Дональд Трамп
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
WSJ узнала об обиде Трампа на Зеленского и восхищении Путиным
Политика
В Киеве сообщили о неготовности Зеленского к «проблемной» сделке с США
Политика
Bloomberg узнал, что Зеленский хочет встретиться с Трампом раньше Путина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Рябков опроверг данные о подготовке переговоров России и США 25 февраляПолитика, 13:34
Робин ван Перси возглавил «Фейенорд»Спорт, 13:16
Песков оценил заявления Трампа о ЗеленскомПолитика, 13:15
Путин наградил ефрейтора, победившего украинского солдата в рукопашнойПолитика, 13:00
Умерла многолетний директор Академии фигурного катания Санкт-ПетербургаСпорт, 12:55
Российская биатлонистка выиграла масс-старт на Кубке сильнейшихСпорт, 12:37
В НАТО назвали ключевой урок конфликта на УкраинеПолитика, 12:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стармер потребовал мирное соглашение, которое «остановит Путина»Политика, 12:29
Минобороны сообщило об ударе по местам сбора командиров ВСУПолитика, 12:13
Российская армия взяла Улаклы и НовоандреевкуПолитика, 12:06
Рейс «Азимута» из Минвод в Дубай вернулся в аэропорт вылетаОбщество, 11:53
Telegraf предупредил о двух новых волнах миграции с УкраиныПолитика, 11:38
WSJ рассказала об опасениях союзников США в АзииПолитика, 11:35
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 11:31