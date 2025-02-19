Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»

Трамп требует проведения на Украине президентских выборов. Шольц указал, что Зеленский — легитимный президент, выборы по законам страны не проводятся в период военного положения

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский — легитимный глава Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц после слов американского президента Дональда Трампа, назвавшего украинского лидера «диктатором», передает Spiegel.

«Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской Конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное», — сказал Шольц.

Канцлер также заявил, что боевые действия начала Россия.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценивал его рейтинг в 4%, на что украинский президент приводил данные опроса с рейтингом 57%.

«Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны», — предупредил Трамп.

По его словам, США сейчас ведут успешные переговоры с Россией насчет завершения конфликта, а «Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается».

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным, но Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового. Президент Владимир Путин называл Верховную раду легитимной властью на Украине, хотя выборы ее депутатов должны были пройти еще в 2023-м, но из-за военного положения тоже не состоялись.

Зеленский говорил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта.

Глава украинского МИДа Андрей Сибига на фоне критических высказываний Трампа в адрес главы государства отметил, что «никто не может заставить Украину сдаться». «Мы будем отстаивать свое право на существование», — подчеркнул он.