Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал излишне мягкий, по его мнению, характер переговоров между Вашингтоном и Москвой. Свое мнение он высказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе онлайн-трансляции на своем официальном Youtube-канале.

«Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь» (цитата по «РИА Новости»), — заявил украинский лидер.

61-я Мюнхенская конференция проходит в Мюнхене с 14 по 16 февраля. Россия не участвует в ней с 2022 года. В 2025 году российскую делегацию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это решение носит политизированный характер. Она подчеркнула, что после начала военной операции акцент конференции сместился с вопросов безопасности на поддержку Украины, что, по ее мнению, является ошибкой.

В ходе телефонного разговора 12 февраля, продолжавшегося более часа, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию на Украине и договорились о сотрудничестве, включая визиты друг к другу.

После разговора Трамп объявил, что США и Россия договорились начать переговоры по урегулированию конфликта в Украине, добавив, что соответствующие команды обеих стран немедленно приступят к переговорам. Президент США также заявил, что лично информирует Зеленского о начале диалога.

Кремль подтвердил, что Владимир Путин согласился на переговоры и отметил важность устранения первопричин конфликта.