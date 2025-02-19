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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил Трампу, что заменить его сейчас «никак не получится»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменить его на должности главы государства сейчас «никак не получится».

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о падении рейтинга президента Украины до 4%.

«Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал, больше 57%, по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сказал Зеленский на пресс-конференции, его слова передает издание «Страна».

Украинский президент также назвал данные о 4% одобрения дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации».

«У нас есть доказательства того, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», — заметил Зеленский.

Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине
Политика
Дональд Трамп

Трамп ранее заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта с Россией. «У нас сложилась ситуация с отсутствием выборов на Украине, у нас военное положение, по сути, военное положение на Украине. Лидер Украины — мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%», — отметил американский президент, не уточнив источник этих данных.

После заявления Трампа Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты февральского опроса, из которых следует, что действующему президенту Украины доверяют 57% граждан против 37%.

Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году, набрав свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения. Режим продлевается на Украине каждые три месяца с февраля 2022 года.

Зеленский в начале февраля заявил, что выборы состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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