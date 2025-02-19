Зеленский ответил Трампу, что заменить его сейчас «никак не получится»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заменить его на должности главы государства сейчас «никак не получится».
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о падении рейтинга президента Украины до 4%.
«Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал, больше 57%, по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится», — сказал Зеленский на пресс-конференции, его слова передает издание «Страна».
Украинский президент также назвал данные о 4% одобрения дезинформацией, которая «идет от Российской Федерации».
«У нас есть доказательства того, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пространстве», — заметил Зеленский.
Трамп ранее заявил, что проведение выборов на Украине необходимо, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании конфликта с Россией. «У нас сложилась ситуация с отсутствием выборов на Украине, у нас военное положение, по сути, военное положение на Украине. Лидер Украины — мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4%», — отметил американский президент, не уточнив источник этих данных.
После заявления Трампа Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты февральского опроса, из которых следует, что действующему президенту Украины доверяют 57% граждан против 37%.
Зеленский одержал победу на президентских выборах в 2019 году, набрав свыше 73% голосов. Очередные выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако не состоялись из-за военного положения. Режим продлевается на Украине каждые три месяца с февраля 2022 года.
Зеленский в начале февраля заявил, что выборы состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп оценил переговоры России и США в Эр-Рияде
Макрон отказался отправлять французские войска на Украину
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона
Российские онлайн-кинотеатры возобновили переговоры с Голливудом
МТС: идея РКН о сборе IP-адресов несет риски для тайны связи
Ставки по кредиткам растут второй месяц подряд
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректор
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской