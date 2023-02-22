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Совфед одобрил приостановку участия России в договоре о ядерных ракетах

Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в СНВ-3
Приостановка участия в СНВ-3 означает соблюдения Россией ограничений по вооружениям на добровольной основе, сообщил замглавы Совфеда Константин Косачев
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Совет Федерации единогласно одобрил закон о приостановке участия России в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. Документ ранее одобрила Госдума. 

Причиной приостановки участия России называется невыполнение США обязательств в рамках соглашения. Решение о возможном возобновлении действия СНВ-3, согласно одобренному законопроекту, будет принимать президент.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) — это соглашение, подписанное в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Оно ограничивает число готовых к использованию ядерных вооружений для обеих сторон. Согласно документу, Россия и США могут иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков. Договор вступил в силу в 2011 году. В 2021 году Владимир Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года. 

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев пояснил, что принятие законопроекта об приостановке действия соглашения с США означает готовность России выполнять предусмотренные СНВ-3 ограничения по вооружению на добровольном основе. Статус ядерных сил России – и наступательные, и сдерживающие – определяются соответствующими доктринальными документами и не меняется, добавил сенатор.

Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3 накануне, 21 февраля, в ходе послания Федерального собранию. 

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