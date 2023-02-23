Глава МИД Британии заявил об отсутствии желания «уничтожить Россию»

Глава МИД Британии: ни у кого нет желания «сделать что-то плохое России» или уничтожить ее

Страны Запада хотят завершения конфликта Москвы и Киева, у них нет желания «сделать что-то плохое России», заявил глава МИД Британии. Поставки оружия Украине продолжатся, поскольку у страны есть право защищаться, указал Клеверли

Джеймс Клеверли (Фото: Toby Melville / Reuters)

Несмотря на вооруженный конфликт на Украине, в Великобритании ни у кого нет желания «сделать что-то плохое для России и уж тем более уничтожить ее», в стране с уважением относятся к россиянам, российской истории и культуре, заявил в интервью «Дождю» (Минюст признал канал иноагентом) глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

По словам Клеверли, решение властей России начать боевые действия было ничем не спровоцированным шагом; западные государства уверены, что у Украины «есть право защищаться от агрессии», и именно поэтому они оказывают Киеву военную помощь.

Отвечая на претензии российских властей о «накачке Украины оружием», глава МИД Британии заявил, что поставки не могут прекратиться, пока Москва не начнет «уважать территориальную целостность» и положит конец военным действиям. «Люди хотят одного: чтобы эта война закончилась как можно быстрее. <...> Вот в чем наша цель. Вот почему мы помогаем Украине — чтобы этот конфликт закончился быстрее», — сказал он.

Российские власти, напротив, считают, что поставки оружия затягивают боевые действия. Они не раз говорили, что против России объявлена «гибридная война» со стороны «коллективного Запада». В мае 2022 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, и «трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения». Президент Владимир Путин в декабре сказал, что «война была начата <...> не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине». Он связал смену власти в стране с подавлением «волеизъявления людей, проживающих на Донбассе».

21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин повторил этот тезис: «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить». По словам президента, Россия «не воюет с народом Украины», который он назвал «заложником киевского режима и западных хозяев»; Путин также обвинил Запад в том, что он «форсировал проект «анти-Россия» в этой стране.

В Белом доме, комментируя слова Путина, заявили, что представление о том, что России до начала военной операции кто-то угрожал с военной точки зрения, является «своего рода абсурдом». «Никто не нападает на Россию», — подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. О том, что страны Запада не намерены нападать на Россию, сказал и американский президент Джо Байден.

Такую же позицию выражали европейские лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Макрона, хотя он и желает победы Украины, он не стремится к тому, чтобы «Россия была полностью разгромлена»: «Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет».