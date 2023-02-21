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Салливан назвал абсурдом слова Путина об угрозах России со стороны Запада

Советник Байдена Салливан про слова Путина об Украине: никто не угрожал России, это абсурд
У Путина был выбор, начинать или не начинать боевые действия на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Салливан. Президент России возложил ответственность за начало военных действий на Запад и Киев
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Представление о том, что России до начала спецоперации кто-то угрожал с военной точки зрения, является «своего рода абсурдом», считает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом он сообщил журналистам, передает Financial Times.

«Никто не нападает на Россию. Есть своего рода абсурд в представлении о том, что для России была какая-то военная угроза со стороны Украины или кого-либо еще», — заявил репортерам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, начало боевых действий на Украине — это «выбор Путина». «Он мог выбрать не делать этого», — заявил Салливан, добавив, что даже сейчас президент России может выбрать «вернуться домой». «Если Украина перестанет воевать, а США и коалиция перестанут помогать им воевать, Украина исчезнет с карты», — считает советник Байдена.

Президент России днем 21 февраля обратился с посланием к Федеральному собранию. Говоря о начале вооруженного конфликта с Украиной, Путин заявил, что ответственность за него несут страны Запада и Украина. «Поступающая информация не оставляла сомнений, что к февралю 2022 года все было готово к очередной кровавой карательной акции в Донбассе, против которого, напомню, киевский режим еще в 2014 году бросил и артиллерию, и танки, и самолеты», — подчеркнул президент, добавив, что жертвами этих действий становились мирные жители. В то же время, по его словам, Совбез ООН и западные страны «делал вид, что ничего не происходит».

«Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить», — сказал Путин. Присутствующие на мероприятии встретили эти слова овацией. Также Путин заявил, что «те, кто планировал новую атаку на Донбасс, четко понимали, что следующая цель — удар по Крыму и Севастополю».

Сейчас о таких планах в Киеве говорят «в открытую». «Раскрыли то, что мы и так знаем хорошо», — отметил Путин.

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Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию Джейк Салливан

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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