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МИД Китая призвал США во имя мира прекратить поставки оружия Украине

МИД Китая призвал США прекратить «зарабатывать военные деньги» поставками оружия Украине
Министерство иностранных дел Китая, Пекин
Министерство иностранных дел Китая, Пекин (Фото: Анна Раткогло / РИА Новости)

Если США действительно хотят скорейшего завершения конфликта на Украине, то им нужно прекратить поставки вооружений Киеву, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге, передает Sina.

Так она ответила на вопрос о предполагаемых доказательствах военной или экономической помощи России в конфликте, которую оказывают китайские предприятия.

«Мы не стоим сложа руки, не подливаем масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль», — сказала представитель МИДа.

По ее словам, поставками оружия на Украину США продлевают военный конфликт.

«США являются инициатором и крупнейшим драйвером украинского кризиса, постоянно отправляя на Украину тяжелое и наступательное вооружение, постоянно увеличивая продолжительность и интенсивность конфликта», — сказала представитель МИДа.

О том, что США собрали доказательства оказания помощи России со стороны китайских государственных компаний и предъявили их Пекину, писал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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После начала российской спецоперации на Украине Пекин не стал вводить санкции против Москвы, осудив такие меры со стороны западных государств. США не раз предупреждали Китай о последствиях в случае помощи России в конфликте или обходе санкций. Пекин отрицал такие действия.

В то же время лидер КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал за скорейшее прекращение конфликта и подчеркивал, что его политическое разрешение в интересах всех европейских и азиатских стран.

В МИДе Китая также подчеркивали, что Пекин остается приверженным мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит играть в этом конструктивную роль.

Теги
Китай МИД Китая США военная помощь
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