Трамп выступил за «примирение» Украины и России

Улучшение двусторонних отношений между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему мировому сообществу, сторонам необходимо «помириться» между собой. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает пул журналистов Белого дома.

«Мне бы хотелось, чтобы они поладили. Если бы им это удалось, это было бы здорово для всего мира», — рассказал он журналистам перед рабочим визитом в Индию.

Материал дополняется.