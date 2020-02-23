Политика , 23 фев, 20:26
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Трамп выступил за «примирение» Украины и России
Улучшение двусторонних отношений между Москвой и Киевом принесло бы пользу всему мировому сообществу, сторонам необходимо «помириться» между собой. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп, передает пул журналистов Белого дома.
«Мне бы хотелось, чтобы они поладили. Если бы им это удалось, это было бы здорово для всего мира», — рассказал он журналистам перед рабочим визитом в Индию.
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