Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

По словам Волкера, он предлагал Трампу встретиться с Зеленским после его победы на выборах, на что президента США ответил: «Украинцы пытались меня убить»

Курт Волкер (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму с показаниями, которые Волкер дал 3 октября на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей. Волкер и еще ряд высокопоставленных американских чиновников давали показания перед конгрессменами в рамках запущенной процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

По словам Волкера, после того, как он посоветовал Трампу встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, глава Белого дома пожаловался, что украинцы «пытались его убить».

Как отмечает Bloomberg, вероятнее всего, Трамп этим высказыванием имел в виду то, что Украина предпринимала попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года от имени его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Говоря об июльском разговоре между Трампом и Зеленским, Волкер сообщил, что он был крайне удивлен затронутой в беседе темой семейства Байденов. По мнению экс-спецпредставителя, обращение Трампа к Зеленскому с просьбой работать с генпрокурором США по делу Байденов привело к взрывному эффекту во внутренней политике в США, а также способно оказать негативное влияние на отношения между Вашингтоном и Киевом. «Подобное создает проблемы со всем тем, что мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления поддержки Украины, для укрепления позиций против России», — считает Волкер (выдержки из стенограммы опубликовал CNN).