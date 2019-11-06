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Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
По словам Волкера, он предлагал Трампу встретиться с Зеленским после его победы на выборах, на что президента США ответил: «Украинцы пытались меня убить»
Курт Волкер (Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters)

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму с показаниями, которые Волкер дал 3 октября на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе палаты представителей. Волкер и еще ряд высокопоставленных американских чиновников давали показания перед конгрессменами в рамках запущенной процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу.

По словам Волкера, после того, как он посоветовал Трампу встретиться с новым украинским президентом Владимиром Зеленским, глава Белого дома пожаловался, что украинцы «пытались его убить».

Как отмечает Bloomberg, вероятнее всего, Трамп этим высказыванием имел в виду то, что Украина предпринимала попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года от имени его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Политика
CNN сообщил об отставке Волкера с поста спецпредставителя США по Украине

Говоря об июльском разговоре между Трампом и Зеленским, Волкер сообщил, что он был крайне удивлен затронутой в беседе темой семейства Байденов. По мнению экс-спецпредставителя, обращение Трампа к Зеленскому с просьбой работать с генпрокурором США по делу Байденов привело к взрывному эффекту во внутренней политике в США, а также способно оказать негативное влияние на отношения между Вашингтоном и Киевом. «Подобное создает проблемы со всем тем, что мы пытаемся сделать для развития двусторонних отношениях, для укрепления поддержки Украины, для укрепления позиций против России», — считает Волкер (выдержки из стенограммы опубликовал CNN).

Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся в июле этого года, стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. По мнению политических противников главы Белого дома, он пытался убедить президента Украины начать расследование деятельности сына бывшего вице-президента США Джо Байдена (сейчас является основным конкурентом Трампа на предстоящих выборах 2020 года) в обмен на финансовую и военную помощь. Инициаторы импичмента считают, что Трамп нарушил Конституцию, так как он оказывал «давление» на Зеленского с целью возобновления им расследования в отношении Хантера Байдена, который работал в украинской компании Burisma Holdings.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Курт Волкер, Дональд Трамп, Украина, вмешательство в выборы
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