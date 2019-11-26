Помпео предложил расследовать «вмешательство» Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео предложил провести расследование по Украине в связи с утверждениями о том, что она вмешивалась в выборы 2016 года. Такое заявление главный американский дипломат сделал на пресс-конференции во вторник, сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов, должны ли Соединенные Штаты расследовать обвинения во вмешательстве Украины в выборы, Помпео сказал: «Каждый раз, когда появляется информация, которая указывает на то, что в любой момент какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, мы не только имеем право, но и обязаны проверить это». Он добавил, что даже предположение о вмешательстве следует расследовать.

Как замечает агентство, заявления Помпео противоречат его более ранними оценками выводов разведывательного сообщества США, которое в 2017 году пришло к выводу, что Россия вмешивалась в американcкие выборы 2016 года. Москва вмешательство отрицает.

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