WSJ узнала о просьбе людей Джулиани к Порошенко расследовать дело Байдена

Связанные с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа, лица еще в феврале просили экс-президента Украины Петра Порошенко начать расследование в отношении Burisma Group, и входящего в его руководство Хантера Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, речь идет об американских бизнесменах Льве Парнасе (уроженец Украины) и Игоре Фрумане (выходец из Белоруссии). Как сообщает издание, в конце февраля они встретились с Порошенко в присутствии бывшего украинского генпрокурора Юрия Луценко. По информации источников газеты, они настаивали, чтобы Порошенко начал расследование против Байдена. Взамен ему пообещали организовать визит в Белый дом.

Газета отмечает, что февральские переговоры произошли после того, как Парнас и Фруман дважды виделись с Джулиани — в конце января в Нью-Йорке и в середине февраля в Варшаве.

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