WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор украинской компании Андрей Фаворов сообщил прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман пытались завербовать его с целью изменения состава руководства «Нафтогаза»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В частности, уточняется, что Фаворов добровольно встретился на этой неделе с федеральными прокурорами Нью-Йорка в рамках расследования действий Джулиани и двух его бизнес-партнеров — Парнаса и Фрумана. В прошлом месяце прокуроры арестовали обоих по обвинению в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвованиях политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев.

В одном из своих первых интервью после встречи с прокуратурой Фаворов рассказал об усилиях Фрумана и Парнаса заручиться его помощью в попытке свергнуть генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева. По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.

«Я, очевидно, сразу же отклонил это предложение. Это был мой первый опыт, когда два бизнесмена, не являющихся политиками, обсуждали со мной вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — заявил исполнительный директор «Нафтогаза» в интервью телеканалу CNN.

По словам Фаворова, Парнас и Фурман во время встречи марте в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне намекали ему на «политические связи», а также что у них «есть возможность обсуждать политику Украины с высокопоставленными членами нынешней администрации американского президента». Отмечается, что бизнесмены рассказывали ему о своих «тесных отношениях» с президентом Трампом и Джулиани, показывая топ-менеджеру «Нафтогаза» свои фотографии с президентом и его личным адвокатом.