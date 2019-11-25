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WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор украинской компании Андрей Фаворов сообщил прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман пытались завербовать его с целью изменения состава руководства «Нафтогаза»
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В частности, уточняется, что Фаворов добровольно встретился на этой неделе с федеральными прокурорами Нью-Йорка в рамках расследования действий Джулиани и двух его бизнес-партнеров — Парнаса и Фрумана. В прошлом месяце прокуроры арестовали обоих по обвинению в фальсификации предоставляемых Федеральной избирательной комиссии США данных о пожертвованиях политическому фонду, который поддерживал кандидатов-республиканцев.

В одном из своих первых интервью после встречи с прокуратурой Фаворов рассказал об усилиях Фрумана и Парнаса заручиться его помощью в попытке свергнуть генерального директора «Нафтогаза» Андрея Коболева. По данным WSJ, коллеги Джулиани хотели установить контроль над украинским «Нафтогазом» и назначить Фаворова на пост главы компании.

«Я, очевидно, сразу же отклонил это предложение. Это был мой первый опыт, когда два бизнесмена, не являющихся политиками, обсуждали со мной вопросы, которые должны быть частью внешней политики США», — заявил исполнительный директор «Нафтогаза» в интервью телеканалу CNN.

По словам Фаворова, Парнас и Фурман во время встречи марте в кулуарах энергетической конференции в Хьюстоне намекали ему на «политические связи», а также что у них «есть возможность обсуждать политику Украины с высокопоставленными членами нынешней администрации американского президента». Отмечается, что бизнесмены рассказывали ему о своих «тесных отношениях» с президентом Трампом и Джулиани, показывая топ-менеджеру «Нафтогаза» свои фотографии с президентом и его личным адвокатом.

Фаворов уточнил WSJ, что сразу же сообщил о разговоре с двумя американскими предпринимателями своему руководителю, главе «Нафтогаза» Коболеву. Он также заявил CNN, что не знает, имеют ли Парнас и Фруман отношение к отставке по личному требованию президента Трампа американского посла на Украине Мари Йованович.

На мартовской встрече также присутствовал влиятельный в республиканских кругах американский бизнесмен Гарри Сарджента III. Фаворов сказал, что беседовал с ним о мировых рынках природного газа, однако Сарджент не присутствовал при обсуждении вопроса о Йованович и руководстве «Нафтогаза» с Парнасом и Фруманом. Пресс-секретарь заявил WSJ, что бизнесмен не участвовал ни в каких дискуссиях об отстранении членов или руководителей совета директоров «Нафтогаза» или посла США. Уточняется также, что Сарджент не имеет общих с Фруманом или Парнасом деловых интересов.

Согласно показаниям, данным в ходе процедуры импичмента Трампа в прошлом месяце, лица, связанные с Джулиани, в начале текущего года пытались сорвать работу совета директоров украинского «Нафтогаза». Экс-сотрудник Совета по национальной безопасности и советник президента Трампа Фиона Хилл заявила, что в мае встречалась с членом совета директоров «Нафтогаза», по словам которого «на должностных лиц компании оказывалось большое давление».

Адвокат Фрумана отказался от комментариев WSJ, а защитник Парнаса Эд МакМахон назвал эпизод с Фаворовым «полностью ложным». Адвокат Джулиани Роберт Костелло заявил, что не может комментировать описанные Фаворовым события. В настоящее время прокуратура Нью-Йорка изучают, получал ли Джулиани прибыль от энергетических сделок, заключенных на Украине при посредничестве Фрумана и Парнаса. Кроме того, прокуратура расследует возможные связи адвоката Трампа с Global Energy Producers — компанией, предположительно контролируемой Парнасом и Фруманом. Сам Джулиани отрицает правонарушения, отмечая, что у него нет деловых интересов на Украине. «Я ничего не знаю о «Нафтогазе», кроме того, что он существует», — рассказывал личный адвокат Трампа (цитата по CNN).

О мартовской встрече Фаворова с Парнасом и Фруманом во время энергетической конференции CERAWeek в октябре сообщило Associated Press. По данным источников агентства, американские бизнесмены продвигали идею замены гендиректора «Нафтогаза» Коболева Фаворовым. К планам создать «дружественную команду» во главе компании, как писало AP, также был причастен министр энергетики США Рик Перри.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: США, Рудольф Джулиани, «Нафтогаз Украины»
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