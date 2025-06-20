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ПМЭФ-2025 ,  
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Путин предсказал проблемы борцам с теневым флотом России

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ПМЭФ-2025
Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года
Трансляция с выступлением Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Усилия «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Трансляцию его выступления ведет РБК.

«И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент.

По его словам, усилия скажутся на мировых ценах и отразятся на тех странах, которые пытаются навредить России.

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Трансляция с выступления&nbsp;Владимира Путина на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума, 20 июня 2025 года

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Если продукция продается дороже потолка (в $60 за баррель), то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

Корабли российского теневого флота, как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Москва называет санкции неэффективными, нелегитимными и требуют их отменить.

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Полина Харчевникова
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политик, президент России
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