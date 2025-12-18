 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

ЕС расширил санкции против теневого флота

ЕС внес 41 танкер в список антироссийских санкций
Сюжет
Война санкций
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Евросоюз ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту.

В список попало 41 судно, которое перевозит российскую нефть в обход ограничений, говорится в заявлении Совета ЕС. Им запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.

Теперь под европейскими санкциями находятся почти 600 судов.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.

Материал дополняется

