ЕС расширил санкции против теневого флота
Евросоюз ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту.
В список попало 41 судно, которое перевозит российскую нефть в обход ограничений, говорится в заявлении Совета ЕС. Им запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками.
Теперь под европейскими санкциями находятся почти 600 судов.
Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.
Материал дополняется
