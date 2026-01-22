 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Британские военные помогли Франции перехватить шедший из России танкер

Министр Хили: Британия помогла Франции с операцией по перехвату танкера Grinch
Сюжет
Война санкций
Великобритания помогла французским военным с отслеживанием танкера Grinch, который был задержан и обыскан в Средиземном море, рассказал Хили. Судно следовало из России, его заподозрили в принадлежности к теневому флоту
Танкер &laquo;Grinch&raquo;
Танкер «Grinch» (Фото: Etat-major des armees / Reuters)

Великобритания оказала поддержку Франции при операции по задержанию нефтяного танкера Grinch в Средиземном море, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его слова приводит Reuters.

Британская сторона обеспечила отслеживание и мониторинг судна, в том числе с участием корабля HMS Dagger, который наблюдал за танкером при его проходе через Гибралтарский пролив, пояснил Хили. Танкер попадает под британские и европейские санкции за участие в торговле санкционной нефтью и относится к так называемому теневому флоту, добавил министр.

«Сдерживание, подрыв и ослабление российского теневого флота — приоритет для этого [британского] правительства», — заявил глава Минобороны королевства.

Он подчеркнул, что страна на постоянной основе отслеживает активность предполагаемого теневого флота и обменивается данными с союзниками. К настоящему времени Лондон ввел санкции против 544 таких судов, говорится в статье.

Ранее в этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французские ВМС досмотрели нефтяной танкер, шедший из России. По его словам, операция была проведена в открытом море в Средиземноморье при поддержке нескольких союзников и в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Французский лидер утверждает, что танкер шел под поддельным флагом. Начато судебное расследование, а само судно было отведено с маршрута.

Макрон сообщил о задержании шедшего из России танкера
Политика
Эмманюэль Макрон

В середине января нефтяной «танкер-фантом» Arcusat развернулся в Балтийском море и взял курс к арктическому побережью России, писал Bloomberg. Вынудить судно развернуться могли власти Германии, говорится в публикации издания NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Источники утверждают, что оно относится к российскому теневому флоту.

Евросоюз в декабре ввел новые санкции против танкеров, которые он относит к российскому теневому флоту. В список попало 41 судно, им запрещены доступ в порты ЕС и предоставление услуг, связанных с морскими перевозками. Теперь под европейскими санкциями находятся почти 600 судов.

Россия считает санкции незаконными. Президент Владимир Путин предупреждал, что попытки западных стран нанести какой-то ущерб или урон России, «в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минобороны Великобритании Джон Хили Франция танкеры теневой флот
