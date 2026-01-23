 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Украине сообщили, когда начнутся переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби начнутся вечером 23 января
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начнутся вечером 23 января. Еще один раунд запланирован на 24 число. Об этом сообщили «Новини.LIVE» и «ТСН.ua» и со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на встрече в ОАЭ стороны обсудят связанные с Донбассом вопросы. Axios со ссылкой на источники сообщал, что ключевой темой встречи станет вопрос контроля над территориями.

В ночь на 23 января состоялась встреча главы России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры конструктивными и предельно откровенными. 

Материал дополняется.

