Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на Россию
Давление на Россию, чтобы усадить ее за стол переговоров, с помощью ограничений в отношении энергоресурсов, в частности нефти, является «одним из важнейших ключей к миру, к реальной безопасности», заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
До этого президент США Дональд Трамп объявил, что попросит Саудовскую Аравию и Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) снизить цены на нефть, посчитав, что снижение стоимости сырья приведет к немедленному окончанию конфликта на Украине. После этого заявления цены на нефть упали.
«Мир с помощью силы возможен, и мы абсолютно уверены в этом. Главное — не сбавлять темп и оказывать давление на Россию. <...> Европа должна более тесно сотрудничать с Америкой и другими глобальными партнерами в области энергетических ресурсов, а не с Россией. Мы готовим нашу дипломатию и международные коммуникации к тому, чтобы обеспечить сильные позиции не только для Украины, но и для всей Европы», — написал Зеленский.
Накануне Трамп также пригрозил санкциями и высокими тарифами на «все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам», если Москва откажется от заключения сделки по Украине. В Кремле на это отметили, что Трамп во время своего первого президентского срока был американским лидером, наиболее часто прибегавшим к санкционной политике. «Ему нравятся эти методы, по крайней мере они ему нравились в ходе его первого президентства. А так мы очень внимательно наблюдаем, конечно, за всей риторикой, за всеми заявлениями. Мы фиксируем тщательно все нюансы», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия остается готова «к равноправному и взаимоуважительному диалогу», который «имел место между двумя президентами» во время первого срока Трампа. «Ждем сигналов, которых пока не поступало», — заключил Песков.
По данным Bloomberg, санкционная стратегия новой администрации подразумевает ужесточение мер против российских производителей нефти, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта. Если в Белом доме посчитают, что бои близки к завершению, то США могут принять какие-либо «жесты доброй воли» в отношении нефтяников.
Президент Владимир Путин в декабре отмечал, что план Запада по стратегическому поражению России, в том числе в сфере экономики, потерпел крах. Снятие санкций — одно из озвученных президентом России в июне условий для прекращения огня и начала переговоров.
Также Путин заявлял, что открыт для общения с Трампом. Что касается переговоров с Киевом, Москве необходимо получить гарантии безопасности, говорил российский президент. Зеленский озвучивал схожую позицию: условием для старта диалога с Россией должны стать гарантии безопасности Украины от США.
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