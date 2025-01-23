Генсек НАТО обрадовался угрозе новых санкций Трампа против России
Генсек НАТО Марк Рютте поприветствовал позицию президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России. Он выразил надежду на то, что в дальнейшем они окажут негативное влияние на российскую экономику.
«Я был очень, очень доволен позицией Трампа по введению дополнительных санкций против России. Мы знаем, что российская экономика находится в ужасно плохом состоянии, и санкции помогут», — сказал Рютте в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Он также выразил надежду, что Европа тоже «применит» санкции, чтобы «задушить российскую экономику» и уменьшить военный бюджет страны.
«Трамп прав, Украина ближе к Европе, но Трамп также прав в том, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он закончился хорошей и прочной сделкой», — добавил Рютте.
Накануне, выступая в Белом доме, Трамп заявил, что США могут ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной. Американский лидер отметил, что «очень скоро» он намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец добавил, что готов к встрече с Путиным «в любое время», когда этого захочет российская сторона.
Кроме того, Трамп пообещал ввести высокие тарифы и санкции против России, если она не согласится на сделку по Украине, которая, по его словам, является «очень большой услугой» для Москвы.
В Кремле, комментируя слова Трампа, заявили, что Россия не видит ничего нового в угрозах санкциями и повышением тарифов со стороны Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первый срок республиканец часто прибегал к подобным мерам.
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