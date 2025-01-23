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Военная операция на Украине ,  
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Трамп рассказал, что обсудил с Си Цзиньпином работу над миром на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп считает, что у Китая есть возможность повлиять на ситуацию и выразил надежду на совместную работу Пекина и Вашингтона по урегулированию конфликта. Его телефонный разговор с Си Цзиньпином состоялся в середине января
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что США будут работать с Китаем над урегулированием на Украине, он обсуждал это во время телефонного разговора с Си Цзиньпином. Трансляцию выступления американского лидера по видеосвязи вел Fox News.

«У них [руководства Китая] есть большая власть над этой ситуацией. И мы будем работать с ними. Я упомянул об этом во время нашего телефонного разговора с председателем Си. И надеюсь, мы сможем работать вместе и остановить это», — рассказал Трамп.

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Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся 17 января. Республиканец назвал разговор хорошим и отметил, что Вашингтон и Пекин сделают все возможное, чтобы мир стал более безопасным. Во время беседы Трамп также призвал председателя КНР поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

21 января переговоры по видеосвязи с китайским лидером провел российский президент Владимир Путин. В Кремле сообщили, что они обсудили двусторонние отношения и международную проблематику.

Си Цзиньпин в ноябре говорил, что Китай призывает к содействию мирным переговорам по Украине и продолжает работу по «охлаждению» ситуации.

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Президент России Владимир Путин предлагал в качестве условий для переговоров вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие ограничений с Москвы. Президент Украины Владимир Зеленский назвал эту позицию ультиматумом.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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