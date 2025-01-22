Трамп рассказал о призыве к Си помочь в урегулировании на Украине

Китайский лидер «не очень много сделал в направлении» урегулирования, хотя у него есть власть, заявил Трамп. Они разговаривали за несколько дней до инаугурации, а 21 января с Си Цзиньпином беседовал Путин

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с председателем Китая Си Цзиньпином призвал того поспособствовать урегулированию военного конфликта России и Украины, сообщил политик журналистам в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.

«Я сказал, вам следует это уладить. Потому что он [Си] не очень много сделал в этом направлении. У него много власти, как и у нас», — заявил Трамп.

Телефонный разговор состоялся 17 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Республиканец назвал беседу «хорошей как для Китая, так и для США» и заявил о намерении Вашингтона и Пекина КНР сделать все возможное, чтобы мир стал «более дружелюбным и безопасным».

21 января переговоры по видеосвязи с китайским лидером провел российский президент Владимир Путин. В Кремле сообщили, что они обсудили двусторонние отношения и международную проблематику. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что беседа не связана с инаугурацией Трампа, стороны договорились о ней еще в декабре.

Весной 2024 года Китай вместе с Бразилией обнародовали план, который призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, прекращению боевых действий, недопущению эскалации конфликта и его расширения на новые территории. В украинском МИДе, комментируя предложения, заявили, что именно Украина должна решать, каким должен быть мир. Киев скептически отнесся и к другому плану Пекина из 12 пунктов, представленному в феврале 2023 года, а в Кремле посчитали, что он заслуживает внимания.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были честными», — заявлял Си, призвав к содействию мирным переговорам между Россией и Украиной и охлаждению конфликта.