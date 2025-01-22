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Военная операция на Украине ,  
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Трамп рассказал о призыве к Си помочь в урегулировании на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Китайский лидер «не очень много сделал в направлении» урегулирования, хотя у него есть власть, заявил Трамп. Они разговаривали за несколько дней до инаугурации, а 21 января с Си Цзиньпином беседовал Путин
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с председателем Китая Си Цзиньпином призвал того поспособствовать урегулированию военного конфликта России и Украины, сообщил политик журналистам в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.

«Я сказал, вам следует это уладить. Потому что он [Си] не очень много сделал в этом направлении. У него много власти, как и у нас», — заявил Трамп.

Телефонный разговор состоялся 17 января, за несколько дней до инаугурации Трампа. Республиканец назвал беседу «хорошей как для Китая, так и для США» и заявил о намерении Вашингтона и Пекина КНР сделать все возможное, чтобы мир стал «более дружелюбным и безопасным».

Трамп после разговора с Си заявил об усилиях по более безопасному миру
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Си Цзиньпин

21 января переговоры по видеосвязи с китайским лидером провел российский президент Владимир Путин. В Кремле сообщили, что они обсудили двусторонние отношения и международную проблематику. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркивал, что беседа не связана с инаугурацией Трампа, стороны договорились о ней еще в декабре.

Весной 2024 года Китай вместе с Бразилией обнародовали  план, который призывает к проведению международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, прекращению боевых действий, недопущению эскалации конфликта и его расширения на новые территории. В украинском МИДе, комментируя предложения, заявили, что именно Украина должна решать, каким должен быть мир. Киев скептически отнесся и к другому плану Пекина из 12 пунктов, представленному в феврале 2023 года, а в Кремле посчитали, что он заслуживает внимания.

«Позиция и действия Китая по украинскому вопросу всегда были честными», — заявлял Си, призвав к содействию мирным переговорам между Россией и Украиной и охлаждению конфликта.

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Дональд Трамп Си Цзиньпин Китай США Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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