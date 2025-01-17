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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп после разговора с Си заявил об усилиях по более безопасному миру

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп заявил, что он и Си Цзиньпин договорились сделать все возможное, чтобы мир стал «более дружелюбным и безопасным»
Дональд Трамп и&nbsp;Си Цзиньпин
Дональд Трамп и Си Цзиньпин (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Избранный президент США Дональд Трамп рассказал о темах телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Он написал об этом в посте в Truth Social.

«Я только что поговорил с председателем Китая Си Цзиньпином. Звонок был хорошим как для Китая, так и для США», — сообщил Трамп.

По его словам, он и председатель КНР сделают все возможное, чтобы мир стал «более дружелюбным и безопасным».

Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«В моих ожиданиях, что мы решим вместе множество проблем, и начнем немедленно. Мы обсудили баланс торговли между странами, фентанил (синтетический опиоид.— РБК), TikTok и множество других тем», — отметил избранный президент.

Министерство иностранных дел КНР в сообщении об итогах разговора сообщило, что китайский лидер поздравил Трампа с переизбранием на пост президента и отметил, что они оба придают большое значение взаимодействию, а также надеются на хорошее начало отношений двух стран во время нового президентского срока республиканца. «Председатель Си отметил, что для двух крупных стран с разными национальными условиями естественно иметь некоторые разногласия. Важно уважать основные интересы и основные проблемы друг друга и найти правильное решение», — говорится в сообщении. В Пекине также указали, что, как «самые важные страны в мире», США и Китай должны хорошо ладить в течение долгих лет и работать сообща.

Телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина состоялся 17 января.

В апреле 2024 года конгресс США обвинил Китай в субсидировании для китайских производителей наркотических веществ и прекурсоров к ним, в частности фентанила.

Также американские власти считают угрозой национальной безопасности социальную сеть TikTok китайской компании ByteDance и угрожают запретить ее деятельность в случае, если ее американский филиал не будет продан американскому владельцу. Китайские чиновники рассматривали идею продать компанию предпринимателю Илону Маску, если запрет вступит в силу. 17 января Верховный суд США поддержал запрет TikTok, он должен вступить в силу в эти выходные.

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Александр Милованов
Дональд Трамп Си Цзиньпин Китай США телефонный разговор
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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