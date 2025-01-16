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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле ответили на слова о неизбежности уступок в переговорах с Киевом

Песков: позиция России по урегулированию конфликта с Украиной предельно ясна
Сюжет
Военная операция на Украине
Позиция Москвы «последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», сказал Песков. Путин предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о неизбежности уступок в переговорах России и Украины, напомнил о российских условиях урегулирования, выдвинутых Владимиром Путиным летом 2024 года, сообщает корреспондент РБК. Путин, в частности, предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО.

«Дело в том, что наша позиция по урегулированию была сформулирована четко президентом, мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июне месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом МИДа», — заявил Песков.

По его словам, позиция Москвы «последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна». «Больше здесь добавить нечего», — сказал он.

Рубио на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО, выразил уверенность, что для достижения мира уступки потребуются как от Москвы и Киева, так и от Вашингтона. «Санкции и освобождение от санкций также станут частью разговора», — считает он.

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Фото:Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Киеву, говорил его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киеву нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые тот контролирует, и частичное вступление в НАТО. Путин утверждал, что Москва готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены».

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Дмитрий Песков Марко Рубио конфликт на Украине уступки
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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