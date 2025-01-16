В Кремле ответили на слова о неизбежности уступок в переговорах с Киевом

Позиция Москвы «последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна», сказал Песков. Путин предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о неизбежности уступок в переговорах России и Украины, напомнил о российских условиях урегулирования, выдвинутых Владимиром Путиным летом 2024 года, сообщает корреспондент РБК. Путин, в частности, предлагал Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО.

«Дело в том, что наша позиция по урегулированию была сформулирована четко президентом, мы исходим из этой позиции. Эта позиция была сформулирована в июне месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом МИДа», — заявил Песков.

По его словам, позиция Москвы «последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна». «Больше здесь добавить нечего», — сказал он.

Рубио на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о возможности отказа Украине во вступлении в НАТО, выразил уверенность, что для достижения мира уступки потребуются как от Москвы и Киева, так и от Вашингтона. «Санкции и освобождение от санкций также станут частью разговора», — считает он.

Избранный президент США Дональд Трамп признал нереалистичность возврата утраченных территорий Киеву, говорил его советник по национальной безопасности Майкл Уолтц. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киеву нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые тот контролирует, и частичное вступление в НАТО. Путин утверждал, что Москва готова пойти на «разумные компромиссы», но не на уступки и «размены».