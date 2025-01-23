Эксперт предупредил о неизбежном сотрудничестве Трампа с ЕС по Украине

Вашингтону потребуется Брюссель для урегулирования конфликта, уверен политолог Сэм Грин. Патрушев подчеркивал, что в потенциальных переговорах должны быть только два участника — Россия и США

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президенту США Дональду Трампу для давления на Россию понадобится сотрудничать с Европой, его обещания ввести высокие пошлины на европейские товары могут этому помешать. Об этом The Hill заявил политолог, профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин в материале «Трамп ведет жесткие переговоры с Путиным о прекращении войны на Украине».

По его мнению, США не обладают огромным влиянием ни на одну из сторон российско-украинского конфликта. «Вполне возможно, что Трамп, [его советник по нацбезопасности Майк] Уолтц и [госсекретарь Марко] Рубио и любой другой человек, который будет играть важную роль во внешней политике, сядут и составят карту всех пересекающихся и переплетающихся интересов и начнут расставлять приоритеты», — ожидает профессор.

Российский президент Владимир Путин наверняка сможет убедить россиян в необходимости сделки и найдет способ «поднять знамя выполненной миссии, даже если он не будет контролировать всю Украину или всю территорию, на которую претендует российское правительство», считает Грин. Он предупреждает, что при этом Москве будет трудно изменить траекторию от конфронтации с Западом.

Украинский президент Владимир Зеленский в января усомнился в желании США включать европейские страны в переговоры насчет конфликта. «Будет ли президент Трамп прислушиваться к Европе, или он будет вести переговоры с Россией и Китаем без участия Европы?» — задался политик вопросом в ходе выступления на международном экономическом форуме в Давосе. По мнению Зеленского, в США не волнуются, останется ли Европа их партнером, поскольку там «не верят, что Европа может принести Штатам что-то действительно веское».

Российская сторона считает, что в переговорах должны участвовать только две стороны — Москва и Вашингтон. «Ни с какими Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», — уверен председатель Морской коллегии Николай Патрушев. МИД России ожидает, что на потенциальных переговорах «евразийский контекст» диалога будет главнее украинской повестки.

Накануне вечером, 22 января, американский президент предложил Путину согласиться на сделку по Украине, пригрозив в обратном случае ввести высокие тарифы и санкции в отношении российского экспорта. «Мы можем сделать это легким или трудным способом — и легкий способ всегда лучше. Пришло время ЗАКЛЮЧИТЬ СДЕЛКУ», — потребовал Трамп. Путин ранее выражал готовность к дипломатическому урегулированию, компромиссам и переговорам с Трампом.