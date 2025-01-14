Патрушев назвал две страны, которые должны вести переговоры по Украине

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

Только Россия и США должны вести переговоры по Украине — без участия других стран Запада, заявил председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде».

«Ни с какими Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем», — отметил он.

По его словам, руководство Европейского союза не имеет права говорить от лица ряда своих членов, в том числе Венгрии, Словакии, Австрии, Румынии и некоторых других стран Европы, «заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России».

«Если говорить о конкретных перспективах дальнейшего развития событий с учетом фактора [избранного президента США Дональда] Трампа, мы с уважением относимся к его заявлениям», — добавил Патрушев.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о стремлении закончить конфликт на Украине. Говоря о стратегии прекращения конфликта, Трамп отметил, что «есть только одна стратегия, и она зависит от [президента России Владимира] Путина, и я не могу представить, что он в восторге от того, как все прошло, потому что для него это тоже прошло не совсем удачно». Республиканец также добавил, что в ближайшее время планирует встретиться с Путиным.

Президент России заявил о готовности встретиться с Трампом, но пояснил, что не в курсе, когда состоится встреча. «Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и к встрече, если он захочет этого», — сказал Путин.

Россия готова рассмотреть варианты мирных договоренностей, учитывающие сложившиеся «на земле» реалии. Среди условий, выдвигаемых Москвой, назывались полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также признание этих регионов и Крыма частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании завершить конфликт в 2025 году. Он описал, каким видит «путь к миру». По его словам, Украине для дипломатического урегулирования нужны гарантии безопасности в отношении территорий, которые она контролирует, и частичное вступление в НАТО с распространением действия членства на те же территории. Причем власти Украины не будут официально отказываться от претензий на утраченные регионы. Также он отметил важность поставок вооружений, которые Украина не будет использовать при соблюдающемся режиме прекращения огня.