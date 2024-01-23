Суд Гамбурга счел дискредитацией фразу Forbes о связи Усманова и Путина

Усманов подал иск против Forbes из-за фразы анонимного эксперта о том, что бизнесмен «выступал подставным лицом» Путина. Эта фраза позже появилась в обосновании введения санкций ЕС против Усманова

Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов являлся «подставным лицом» президента России Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы». У РБК есть копия решения суда.

Поводом для иска, который был направлен еще 27 февраля 2023-го, стала статья Forbes о российских миллиардерах от 2 февраля 2022 года под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины». Защита Усманова заявила, что в этой статье содержались ничем не подкрепленные утверждения, а именно цитата анонимного эксперта о том, что «Усманов неоднократно выступал подставным лицом Путина и решал его бизнес-проблемы». Позже в феврале 2022 года эту фразу среди прочих процитировал Совет ЕС в обосновании санкций против бизнесмена. Адвокаты Усманова назвали заявления в статье Forbes ложными и дискредитирующими.

В ходе судебного разбирательства Forbes отказался раскрыть анонимный источник, которому приписывалось указанное заявление. Изданию также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов «решал его бизнес-проблемы», говорится в судебных документах.

В итоге немецкий суд запретил Forbes распространять эти и ряд других утверждений, в том числе о том, что Усманов приобрел долю в российском операторе сотовой связи «МегаФон» у бывшего министра связи России Леонида Реймана (тот неоднократно опровергал информацию, что был владельцем компании), чтобы «решить бизнес-проблему» для Путина. Как отмечает EU Today, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирался ЕС для обоснования своих санкций против отдельных россиян в связи с военной операцией на Украине.

Адвокат Усманова Йоахим Николаус Штайнхёфель заявил о сожалении в связи с тем, что «такое всемирно уважаемое издание, как Forbes, публикует на своих страницах серьезные обвинения, но не в состоянии представить в суд ни одного доказательства к ним». «В то же время совершенно недопустимо, чтобы Совет ЕС дословно копировал такие статьи для обоснования санкций, не проверяя их достоверность. Этот полный институциональный провал, который является не исключением, а скорее правилом, стал отправной точкой для начала охоты на ведьм в отношении господина Усманова. Получается, что Совет ЕС оправдывает санкции фальшивыми новостями, распространение которых запрещено судом», — заявил он.

Это вторая победа Усманова в суде по иску к СМИ, заявившим о его тесных связях с Кремлем. В августе 2023 года бизнесмену проиграла в суде австрийская газета Kurier, которая написала, что Путин назвал Усманова «одним из своих любимых олигархов». Земельный суд Гамбурга встал в споре на сторону бизнесмена, постановив, что указанное утверждение является клеветой. В сентябре 2023 года Совет ЕС отказался от использования определения «олигарх» в отношении Усманова.

Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года на фоне конфликта на Украине. ЕС обосновал введение санкций тем, что у бизнесмена есть «тесные связи» с Путиным. Так, по мнению ЕС, ему доверено обслуживание финансовых потоков, а также предполагается, что Усманов активно поддерживает политику «дестабилизации Украины». 3 марта предприниматель попал под американские санкции, но тогда Минфин США сделал исключение для него: были разрешены транзакции с компаниями, в которых ему принадлежит 50% и более, и если их отдельно Вашингтон не вносил в санкционные списки.

В апреле США ввели санкции против холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «МегаФон», а также в отношении компаний и людей, которые, по утверждению американского Минфина, связаны с бизнесменом. В конце апреля Усманов подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС о введении санкций и попросил суд приостановить действие санкций, пока судьи не примут окончательное решение по апелляции.

В июле Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова в иске к ЕС оспорили утверждения, что они предоставляли помощь для проведения военной операции на Украине. Они потребовали $20 тыс. на покрытие судебных издержек. Предприниматель тогда просил ускорить производство по иску. В конце июля Европейский суд отклонил ходатайство Усманова. Осенью 2022 года Венгрия и Узбекистан обратились к ЕС с просьбой исключить Усманова из санкционного списка ЕС.

Бизнесмен является основателем и основным акционером холдинга USM (49%), которому в свою очередь принадлежат «Металлоинвест» и «МегаФон». По данным российского Forbes, его состояние на 2023 год составляет $14,4 млрд, в 2022 году было $11,5 млрд.