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США ввели санкции против «Мегафона», «Металлоинвеста» и USM

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

США ввели санкции против основанного предпринимателем Алишером Усмановым холдинга USM, предприятия «Металлоинвест» и оператора «Мегафон», а также в отношении компаний и физических лиц, которые, как утверждают американские власти, связаны с бизнесменом, говорится в сообщении Минфина США. Сам Усманов находится под американскими санкциями с прошлого года.

«Усманов имеет в своем распоряжении широкую сеть предприятий в офшорах, а через члены его семьи он может проводить финансовые операции, что потенциально позволяет ему обходить санкции», — отметили в Минфине США.

Вашингтон, в частности добавил в санкционный список The Sister Trust, учредителями которой названы Усманов и его сестра Гульбахор Исмаилова. Под ограничительные меры также попали принадлежащие The Sister Trust и зарегистрированные на Кипре компании Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine, базирующейся на Каймановых островах. Кроме того, в санкционный список еще три кипрские компании, которые, как утверждается в сообщении, принадлежат Усманову: Windfel, Savoler, Miramonte.

В санкционный список Вашингтон также включил вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

Материал дополняется

Теги
США санкции Алишер Усманов USM МегаФон «Коммерсантъ» «Металлоинвест»
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