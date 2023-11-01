Немецкий суд предписал вернуть изъятое имущество по делу Усманова

Суд ранее признал незаконными четыре ордера, выданных по делу Усманова для обысков на нескольких объектах в Германии осенью 2022 года. Новым решением предписано вернуть документы и имущество, которые были тогда изъяты

Полиция возле виллы Алишера Усманова на берегу озера Тегернзее во время полицейского рейда 21 сентября 2022 года в Роттах-Эгерне, Германия (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удерживание Генпрокуратурой Германии документов и имущества, которые были изъяты в рамках следственных действий в отношении предпринимателя, основателя холдинга USM Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд), и предписал вернуть их владельцам, сообщили РБК в пресс-службе бизнесмена.

Представители бизнесмена поясняют, что речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены прокуратурой и полицией Германии в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в небольшой квартире семьи друга Усманова.

В мае 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера, выданных в рамках расследования об отмывании денег и на основании которых действовало следствие, являются незаконными, указали в пресс-службе Усманова.

Адвокаты предпринимателя также обратились в суд, чтобы прокуратура прекратила использовать документы и имущество, изъятые в ходе обысков, и 26 октября немецкий суд удовлетворил эту просьбу, указано в сообщении.

Защита Усманова, сказали его представители, называет преследование бизнесмена «безосновательным и политически мотивированным», а также указывала на «многочисленные нарушения закона со стороны правоохранительных органов ФРГ».

Усманов с 2022 года находится под санкциями Европейского союза. Он решил их оспорить в суде. Немецкие следственные органы подозревают Усманова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Как писал Spiegel, следователи в том числе считают, что бизнесмен не уплатил налоги на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год. Бизнесмен все обвинения категорически отвергает.

Летом суд во Франкфурте признал незаконными обыски, которые в начале года были проведены в офисах мюнхенских адвокатов Усманова. Представитель предпринимателя говорил РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера.