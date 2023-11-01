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Немецкий суд предписал вернуть изъятое имущество по делу Усманова

Суд Германии предписал вернуть имущество, изъятое при обысках по делу Усманова
Суд ранее признал незаконными четыре ордера, выданных по делу Усманова для обысков на нескольких объектах в Германии осенью 2022 года. Новым решением предписано вернуть документы и имущество, которые были тогда изъяты
Полиция возле виллы Алишера Усманова на берегу озера Тегернзее во время полицейского рейда 21 сентября 2022 года в Роттах-Эгерне, Германия
Полиция возле виллы Алишера Усманова на берегу озера Тегернзее во время полицейского рейда 21 сентября 2022 года в Роттах-Эгерне, Германия (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удерживание Генпрокуратурой Германии документов и имущества, которые были изъяты в рамках следственных действий в отношении предпринимателя, основателя холдинга USM Алишера Усманова (Forbes оценивает его состояние в $14,4 млрд), и предписал вернуть их владельцам, сообщили РБК в пресс-службе бизнесмена.

Представители бизнесмена поясняют, что речь идет об обысках, которые осенью 2022 года были проведены прокуратурой и полицией Германии в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте «Дильбар» в Гамбурге, а также в небольшой квартире семьи друга Усманова.

В мае 2023 года суд Франкфурта-на-Майне постановил, что четыре ордера, выданных в рамках расследования об отмывании денег и на основании которых действовало следствие, являются незаконными, указали в пресс-службе Усманова.

Адвокаты предпринимателя также обратились в суд, чтобы прокуратура прекратила использовать документы и имущество, изъятые в ходе обысков, и 26 октября немецкий суд удовлетворил эту просьбу, указано в сообщении.

Защита Усманова, сказали его представители, называет преследование бизнесмена «безосновательным и политически мотивированным», а также указывала на «многочисленные нарушения закона со стороны правоохранительных органов ФРГ».

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Усманов с 2022 года находится под санкциями Европейского союза. Он решил их оспорить в суде. Немецкие следственные органы подозревают Усманова в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Как писал Spiegel, следователи в том числе считают, что бизнесмен не уплатил налоги на общую сумму около €555 млн в период с 2014 по 2022 год. Бизнесмен все обвинения категорически отвергает.

Летом суд во Франкфурте признал незаконными обыски, которые в начале года были проведены в офисах мюнхенских адвокатов Усманова. Представитель предпринимателя говорил РБК, что решение немецкого суда — подтверждение «беспочвенности обвинений» в адрес миллиардера.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алишер Усманов обыски суд Франкфурт-на-Майне Германия
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