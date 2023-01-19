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Боррель назвал неуместным сравнение Лавровым действий Запада и Гитлера

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал неуместным сравнение Лавровым действий Запада и Гитлера
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Сравнение главы МИД России Сергея Лаврова действий США по созданию коалиции для окончательного решения «русского вопроса» с действиями Адольфа Гитлера неуместно, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приведены на сайте дипломатической службы союза.

«Последние комментарии министра иностранных дел России Лаврова, обвиняющего «Запад» в поиске «окончательного решения» для России, совершенно неуместны, неуважительны и попирают память о шести миллионах евреев и других жертвах, которых систематически убивали во время холокоста», — сказал Боррель. Он назвал заявления Лаврова «дополняющими» его другие «антисемитские высказывания».

Дипломат также указал, что «параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите ее территории и народа от неоправданной агрессии» нет.

Лавров 18 января сказал, что США пытаются организовать из европейских стран коалицию для «окончательного решения «русского вопроса». По его словам, Вашингтон делает это точно так же, как Наполеон и Гитлер в свое время «мобилизовали» Европу против Российской империи и СССР. Белый дом заявил, что это заявление «абсурдно» и сделано в «оскорбительной манере».

«Как Гитлер хотел окончательно решить «еврейский вопрос», сейчас, если вы почитаете западных политиков, <...> они однозначно говорят, что Россия должна претерпеть стратегическое поражение», — также сказал Лавров.

С критикой его слов выступил Европейский еврейский конгресс (ЕЕК). В нем заявили, что «шокированы и потрясены этим постыдным сравнением <...> между действиями коалиции демократических стран и гитлеровским преследованием», и призвали Лаврова извиниться. В МИДе на это ответили, что мнение ЕЕК ведомству «неинтересно», поскольку конгресс игнорировал «катастрофический уровень антисемитизма на Украине».

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