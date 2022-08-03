В МИД назвали последствия «гибридной военной кампании» против России

В МИД заявили, что гибридная война против России может привести к конфликту ядерных стран

В ведомстве заявили, что Россия вынуждена отстаивать свои права на обеспечение коренных интересов безопасности, однако против нее развязывается гибридная война, которая может привести к конфликту между ядерными странами

Гибридная военная кампания, развязанная против России, может привести к конфликту между ядерными державами. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий во время конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. Трансляцию вела пресс-служба ООН.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», — сказал Вишневецкий.

Он указал, что Россия нацелена на построение мира, «свободного от ядерного оружия», и полностью выполняет свои обязательства, в том числе по ст. 6 ДНЯО.

Согласно ст. 6 ДНЯО, каждый участник договора обязуется вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем.

Кроме того, Россия продолжает выполнять свои обязательства и по договору о СНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. — РБК), который был продлен в феврале текущего года на пять лет, указал Вишневецкий. «Однако позитивные наработки оказались девальвированы курсом США на игнорирование красных линий России в области безопасности», — заявил он, отметив, что Москва «дала отпор» такому курсу, а Вашингтон использовал это как «предлог для заморозки стратдиалога».

В заключении своей речи Вишневецкий подчеркнул, что в складывающейся ситуации очень важно «сдержанное, ответственное поведение ядерных держав».

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В своем обращении на той же конференции президент России Владимир Путин заявлял, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана. Он также подчеркнул важность Договора о нераспространении ядерного оружия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем выступлении говорил, что Вашингтон применит ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах и в целях защиты жизненно важных интересов Штатов и их партнеров.

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун уверял, что Пекин обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах. По его словам, запасы ядерного оружия в стране находятся «на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности», и добавил, что Китай не соревнуется с другими государствами в этой сфере и не участвует в гонках вооружений.