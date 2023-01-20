Песков объяснил ответ Кремля о продолжении действия указа о мобилизации

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Россиянам следует по вопросу частичной мобилизации ориентироваться на слова президента Владимира Путина, планируемое число мобилизованных было набрано. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено по Российской Федерации. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу», — пояснил Песков.

Его также спросили, почему депутату Псковского областного собрания от «Яблока» Артуру Гайдуку в администрации президента на запрос ответили, что действие указа о частичной мобилизации продолжается. «Мне нужно уточнить. Думаю, что это такая юридическая особенность. Но не готов сейчас точно вам ответить», — ответил Песков.

Гайдук 16 января опубликовал ответ Управления президента по работе с обращениями граждан и организаций на его запрос по поводу действия указа о мобилизации. В документе говорилось, что действие указа о мобилизации продолжается и что 28 октября (в этот день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации) закончились оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе, но военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части за счет добровольцев и тех, кто хочет поступить на службу по контракту.

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