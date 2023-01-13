Пресс-служба Пригожина: об оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи нет

В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском

О том, что город был взят в оперативное окружение, заявлял советник главы ДНР. Пресс-служба Евгения Пригожина со ссылкой на главу лиги ветеранов заявила, что это не так

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В частной военной компании (ЧВК) Вагнера оспорили заявление советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского о взятии в оперативное окружение города Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующее заявление от имени «главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева» опубликовала в телеграм-канале пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим», — цитирует канал Трошева.

Он отмечает, что в Артемовске не находится иных формирований, кроме ЧВК Вагнера. «Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК Вагнера, нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска — не что иное, как введение россиян в заблуждение», — добавил глава лиги.

О том, что Артемовск взят в оперативное окружение, Кимаковский заявил 13 января в эфире «Первого канала». «С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он.

Накануне Кимаковский сообщал о «серьезном продвижении» российских войск близ Артемовска.

Не в первый раз сообщения о ситуации в районе проведения спецоперации от Пригожина не совпадают с информацией властей. В частности, при описании событий в Соледаре 11 января основатель ЧВК заявил, что бойцы его формирования взяли под контроль всю территорию города, и в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов «Вагнера».

Позднее в тот же день российское Минобороны заявило, что в боях за Соледар участвовали военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ), которые блокировали город с двух сторон: севера и юга. Штурмовые отряды, по сообщению Минобороны от 11 января, ведут бой в городе.