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В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском

Пресс-служба Пригожина: об оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи нет
О том, что город был взят в оперативное окружение, заявлял советник главы ДНР. Пресс-служба Евгения Пригожина со ссылкой на главу лиги ветеранов заявила, что это не так
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В частной военной компании (ЧВК) Вагнера оспорили заявление советника главы Донецкой народной республики Игоря Кимаковского о взятии в оперативное окружение города Артемовск (украинское название Бахмут). Соответствующее заявление от имени «главы «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрея Трошева» опубликовала в телеграм-канале пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет. Когда он будет окружен — мы вам сообщим», — цитирует канал Трошева.

Он отмечает, что в Артемовске не находится иных формирований, кроме ЧВК Вагнера. «Хочу еще раз подчеркнуть, в Артемовске, кроме ЧВК Вагнера, нет никого. Поэтому рассказы некоего советника врио главы ДНР про оперативное окружение Артемовска — не что иное, как введение россиян в заблуждение», — добавил глава лиги.

О том, что Артемовск взят в оперативное окружение, Кимаковский заявил 13 января в эфире «Первого канала». «С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — сказал он.

Накануне Кимаковский сообщал о «серьезном продвижении» российских войск близ Артемовска.

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Не в первый раз сообщения о ситуации в районе проведения спецоперации от Пригожина не совпадают с информацией властей. В частности, при описании событий в Соледаре 11 января основатель ЧВК заявил, что бойцы его формирования взяли под контроль всю территорию города, и в штурме не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов «Вагнера».

Позднее в тот же день российское Минобороны заявило, что в боях за Соледар участвовали военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ), которые блокировали город с двух сторон: севера и юга. Штурмовые отряды, по сообщению Минобороны от 11 января, ведут бой в городе.

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Несколько месяцев за город идут ожесточенные бои. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. 11 января в Штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль поселка Подгородное в пригороде Артемовска.

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее Артемовска.

В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском
В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
ЧВК Вагнера спецоперация ДНР Донбасс окружение позиции
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