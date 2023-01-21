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Рогов заявил о взятии под контроль села Краснополье под Соледаром в ДНР

Владимир Рогов: бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Краснополье под Соледаром в ДНР
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские силы взяли под контроль села Краснополье и Двуречье в ДНР, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О переходе под контроль России Двуречья ранее сообщило Минобороны, Краснополье в сводке не упоминалось.

«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции «Соль», — написал он.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не публиковала каких-либо сообщений о Краснополье.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», рядом с Солью находится село Краснопольевка.

Оба населенных пункта находятся в районе Соледара, который расположен рядом с Артемовском (украинское название Бахмут). 13 января Минобороны сообщило, что взяло под контроль Соледар, 18 января — соседнюю с ним Соль, 20 января — Клещеевку под Артемовском.

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