Рогов заявил о взятии под контроль села Краснополье под Соледаром в ДНР
Российские силы взяли под контроль села Краснополье и Двуречье в ДНР, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. О переходе под контроль России Двуречья ранее сообщило Минобороны, Краснополье в сводке не упоминалось.
«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции «Соль», — написал он.
Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не публиковала каких-либо сообщений о Краснополье.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», рядом с Солью находится село Краснопольевка.
Оба населенных пункта находятся в районе Соледара, который расположен рядом с Артемовском (украинское название Бахмут). 13 января Минобороны сообщило, что взяло под контроль Соледар, 18 января — соседнюю с ним Соль, 20 января — Клещеевку под Артемовском.